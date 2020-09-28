羅兵咸：逾期貸款為內銀壞帳隱患

羅兵咸永道香港銀行與資本市場主管合伙人譚文傑表示，逾期貸款是未來不良貸款潛在來源，當逾期貸款增加較多，顯示未來不良貸款或較大上升壓力。

上半年大型國有銀行不良貸款餘額按年增加13.57%，逾期貸款餘額增加3.72%，譚文傑表示，可以反映大型銀行已提早將未逾期但有不良徵兆的貸款，確認為不良貸款。相對而言，股份制商業銀行的不良貸款餘額按年增加8.79%，逾期貸款餘額增加13.02%，逾期貸款高於不良貸款的增幅有所擴大。

較經濟滯後 信貸損失料未見頂

現行IFRS 9會計準則下，銀行作信貸損失撥備時需具有前瞻性，經濟增長是其中一項考慮因素。第二季中國經濟回復正增長，第三季反彈料會更強，問及是否表示次季信貸損失已經見頂，譚文傑認為，未來信貸損失和資產質量有潛在風險，因信貸損失會較經濟滯後，因銀行需時排查客戶信貸狀况、有更多經濟數據後，可對貸款進行評級，作出減值準備。

此外，部分行業如依靠出口的企業，其需求和盈利能力或會永久受損，即使中國經濟改善，這些企業還款能力仍受影響，銀行需要為風險管理而作出撥備。

銀行作撥備 須考慮不同經濟情境

羅兵咸永道香港金融業合伙人鄭善斌補充，銀行在信貸損失撥備會參考整個貸款年期，並不只是未來一兩季以至明年經濟表現。雖然中國經濟復蘇較佳，但環球經濟仍受疫情困擾，不確定性仍高，按現時會計準則指引，銀行也需要同時考慮不同的經濟情境。

對於未來不良貸款走勢，譚文傑指出，貸款總額上升會攤薄不良貸款率，銀保監要求今年銀行需處理3.4萬億元人民幣不良貸款，明年需進一步提升，加上銀行提早確認不良貸款，和經濟改善加強企業還款能力，均有助控制不良貸款率。明年延遲還息還本紓緩措施完結，不良貸款率料會逐步增加，但不會急升。