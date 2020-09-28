無目的地航班看市場需求 不排除再融資

今年8月國泰宣布390億元的資本重組方案以解燃眉之急，鄧健榮表示感謝政府出手幫忙。不過，他直言目前每月淨支出仍龐大，不可能長期維持，而且政府的支援是要「計息兼還本」，所以財政壓力不減，亦不排除之後有需要會再安排其他融資。

國泰去年7月完成收購快運，旋即陷入多事之秋，鄧健榮指，過去國泰沒有進入低成本航空市場，所以當初決定收購，從戰略考慮是正確的，惟他稱也不能否認快運表現是沒達到預期目標，但這卻是非戰之罪。

快運表現不似預期 屬非戰之罪

話說回來，現年61歲的鄧健榮也是在國泰多事之秋時接任行政總裁一職。據公司資料，鄧健榮在國泰曾擔任不同職位，包括企業發展董事、企業策劃董事及業務提升總經理，2008年起為港機工程有限公司行政總裁，直到去年8月再返國泰。鄧健榮不諱言這任命「責任好重大」，自己也是戰戰兢兢，「畢業後就加入國泰，已經26年，當然希望可以繼續做好這個品牌」。