鞏固經濟增長 內地需打好三張牌

目前觀之，內地欲防經濟遭受二次打擊，關鍵在打好三張牌：

擴大開放合作

跨國公司現已開始在中國內地以外設置新的生產基地，但這種調整主要意在分散風險，並非要「去中國化」。不過，從長遠計，內地要鞏固並提升在全球產業鏈供應鏈格局中的地位，加強開放合作，推動資金、技術、人才等各方面資源要素自由流動勢在必行。

作為目前內地開放水平最高的經濟功能區，自貿試驗區主動擴大開放，並帶動全國提升開放水平，對穩固和做強產業鏈供應鏈具有重要意義。最新公布的北京、湖南、安徽自貿試驗區總體方案和浙江自貿試驗區擴展區域方案都有加快開放，提升產業鏈水平、維護產業鏈安全的內容。例如，浙江提出要建立產業鏈「鏈長制」責任體系，探索實行產業鏈供地；北京提出簡化國內生物醫藥研發主體開展國際合作研發的審批流程等。

促進消費恢復

消費是內地經濟穩定增長的基礎，也是疫情中受衝擊最大、復蘇最為艱難的「重災區」。8月內地消費同比增速雖已轉正，但從整體來看，消費增速反彈仍然疲弱，需要繼續加大支持力度。

最近，內地已在探索發展新型消費，推動消費恢復。官方稱要探索常態化疫情防控下促進消費恢復的做法，並提出推動線上線下消費有機融合，有序發展在線教育，積極發展互聯網健康醫療服務，鼓勵發展智慧旅遊，大力發展智能體育，創新無接觸式消費模式。通過綠色、安全、優質的新型消費引領新供給和塑造新市場，有助於更好滿足既有需求和開創新需求，充分體現消費對經濟持續健康發展的「壓艙石」作用。

保持金融支持

在保持金融對實體經濟的支持與防範金融風險之間取得「黃金平衡點」，亦是內地今後需重點着力之處。最近幾個月來，內地金融系統已為遭受疫情衝擊的行業企業提供了超常力度的支持。

據官方數據，6月末中國銀行業普惠型小微企業貸款餘額13.7萬億元，同比增速28.4%，較各項貸款高15.3個百分點。但金融安全也隨之隱約亮起「紅燈」。據官方統計，截至6月30日中國不良普惠小微貸款余額0.4萬億元，較年初增長9.25%，不良率達2.99%。

在此情况下，金融既要繼續給小微企業提供「救命錢」，同時也要紥緊風險籬笆，防止過猶不及。

[馮其十 神州新形勢]