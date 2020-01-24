一手成交310宗 近3月周末最多

昨日銷情最佳的是新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，繼上周進行首輪銷售後，昨日盡推餘貨192伙，當中165伙以價單形式銷售。項目昨日在九龍環球貿易廣場進行揀樓，發展商分開多節進行銷售，首輪報到時間為早上9時30分。據悉，項目全日共售出約158伙，佔以價單推售的96%。

另一龍頭發展商長實（1113），昨日推售將軍澳日出康城SEA TO SKY共285伙，為昨日推出最多單位的新盤。項目於昨日早上10時抽籤揀樓，不少準買家一早到達紅磡置富都會，排隊等候抽籤，龍尾一度排至紅磡火車站。市場消息稱，昨日項目共售出68伙，佔可供推售24%，其中藝人裕美購入第3座一個2房戶，實用474方呎，建築期付款價約777.3萬元，折合實呎約1.64萬元。

長實執行董事趙國雄表示，SEA TO SKY昨日開售首一小時，售出50伙，並指項目有5%加價空間，將與合作伙伴港鐵商討後，才決定加價事宜。他又透露，今年內可推售九肚山新盤名日‧九肚山，目前正待批預售。

海壇街海珀售20伙

另恒地（0012）昨日亦乘勝追擊，為旗下西營盤藝里坊‧2號進行次輪銷售，涉72伙，恒物營業（二）部總經理韓家輝表示，項目截至昨日晚上9時半，共51伙已獲認購，連同首輪銷售，共售出125伙，佔項目總數264伙的47%，套現逾9.4億元，最快今日加推應市。他又稱，昨天首度推出的2房單位售罄，當26樓A室以1115.136萬元售出，成交價創項目新高，以實用381方呎計，實呎29,269元。

至於首度推售的德祥地產（0199）深水埗海壇街海珀，昨日首輪發售50伙，市場消息稱，截至昨日下午6時，項目共售出20伙，分別為19伙開放式戶及1伙兩房戶，佔可供銷售單位50伙的40%。