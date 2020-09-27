便利來往兩大洲 阿拉斯加機場成最繁忙

隨着航空業的載客量大跌，而貨運需求殷切，作為貨運樞紐的美國阿拉斯加「泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場」（Ted Stevens Anchorage International Airport）早前就爆冷成為全球最繁忙的機場，突顯貨運業務在「疫市」的重要性。

經北極穿梭美亞 縮短距離

疫情爆發前，它只是全球第五大貨運機場。它的位置大概處於紐約和東京的中心點，由於它貼近北極圈，飛機可透過飛越北極縮短飛行距離。穿梭於美洲與亞洲的貨機，起飛時只需注入一半汽油，然後到安克雷奇市（Anchorage）加油。該機場可供全球最大型的安托諾夫An-225運輸機升降。疫情期間，該機場為醫療用品的航空運輸發揮重要作用。

在4至5月的部分星期六，是該機場貨運最繁忙的日子。以5月2日為例，就有744架次的飛機升降，超越其他大型國際機場。芝加哥奧黑爾國際機場（ORD）在同日只有579架次的飛機升降，而亞特蘭大國際機場（ATL）亦只有529架次。

隨着歐洲等地爆發第二波疫情，令入境限制等措施持續，意味航空客運業務要恢復盈利仍然遙遠。國際航空運輸協會（IATA）預期，全球航空公司今年整體虧損將達到840億美元（約6552億港元）。