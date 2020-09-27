貨運續命 4航企「疫市」賺錢 大韓韓亞華航長榮上季食正電子產品熱潮

資料來源：華爾街日報

根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，今年全球航空業的貨運收入預期將達到1110億美元（約8658億港元），較疫情爆發前的預測輕微上調，而客運收入預計將降至2410億美元（約1.9萬億港元），較疫情爆發前預測的5810億美元（約4.5萬億港元）下調近六成。最新預測意味貨運對整個航空業的收入貢獻，將由以往的八分之一，增至四分之一以上。

客機停飛 貨運運力縮致運費大漲

航空公司要在「疫市」增加收入，就要提升貨運能力。IATA指出，疫情爆發後，全球載客飛機的機腹載貨能力大減四成。為增加載貨量，部分航空公司乾脆把客機改為貨機，將貨物放在客艙行李架或乘客座椅，甚至拆掉座椅，把飛機的上層也用來載貨。

由於全球空運能力下降，亞洲飛往美國或歐洲的貨運成本飛漲。大韓、韓亞、華航及長榮之所以能成為少數錄得盈利的航空公司，就是因為他們原本已擁有龐大的貨運機隊，再加上客運航班停飛後，可騰出更多客機載貨，成為它們收入的主要來源。

在4至6月季度，大韓航空的貨運收入佔比達72％，季度經營利潤為9000萬美元。華航的經營利潤則按年增長3倍以上至9200萬美元。原本已連續6季虧損的韓亞，上季竟扭虧為盈，錄得1900萬美元經營利潤，而長榮的經營利潤亦達600萬美元。

大韓航空早前將波音777-300ER改裝，移除大部分機艙座位後，負重量由之前的22噸上限，額外增加10.8噸，以增加運載汽車零件、服裝和電子設備等。該航空公司透露，將部分客機座位拆掉改為貨機，有意想不到的好處。外地的監管機構仍將這些改裝了的飛機視為「客機」，而這些「客機」所運載的貨物，可運往緬甸仰光等以往只有極少貨機可以降落的地點。由於機場條件及缺少操作設備等因素，有些機場是不接受貨機降落的。這些載貨「客機」卻不受此限。

業界：權宜計 客運才是核心

不過根據民航條例，經改裝的客機用於運貨後，不能像貨機般沿途多次上落貨，只能像客機般沿路往返，為貨運路線帶來一些限制。由韓國或台灣出發的空運路線，通常先運載當地生產的高價電子零件到內地或東南亞，在卸貨後又載其他貨物運往歐洲或北美。由歐美回程時，又帶回新鮮食物或藥品等。

業界人士指出，美國的航空公司很少改裝客機用作運貨，這部分由於它們大部分客機是用於內陸航班的窄體飛機，載貨空間有限。近期航空運費的升勢已由年初的高位回落（見圖），但稍後運送新冠疫苗的需求，可能會令航空運費再次飛漲。不過業界人士稱，轉向貨運只是權宜之計，客運才是航空公司的核心業務。國際民航組織（ICAO）預計，今年的飛機乘客將比去年減少30億人次，而航空公司的可利用座位將減少一半左右。