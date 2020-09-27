蘋果讓步 暫停向fb及Airbnb收佣

Epic GamesSpotify組聯盟爭降佣金

Epic早前為《要塞英雄》引入新遊戲內購買方式，試圖繞過蘋果App Store和Google Play商店抽佣制度，導致兩大應用商店將該遊戲下架。Epic隨即入稟法院，控告蘋果和Google違反壟斷條例，蘋果則反控Epic違約。蘋果一直沒有向線下提供實體服務的公司徵收30%的佣金，包括Airbnb訂房及ClassPass健身房預約。facebook上月指摘蘋果向因為疫情被迫轉在線上提供服務的公司徵收30%的佣金，是無理地增加小企業負擔。ClassPass在疫情下向客戶銷售線上健身課程，facebook亦推出新功能讓企業透過其應用程式開辦線上活動。

facebook指蘋果願意妥協，准許企業在今年底前利用facebook其本身收費平台facebook Pay來收費，毋須向蘋果支付30%佣金。但網上遊戲不獲豁免。蘋果亦證實，Airbnb及ClassPass同樣獲得豁免。

蘋果早前反擊Epic的指控，指該公司聘請超過500名專家，每周檢查10萬個iOS上的應用程式，單在2020年已有6000萬個程式因被界定為「垃圾」而被下架。