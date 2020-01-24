BTS經理人公司擬上市 估值逾300億

市值或超越當地娛樂業巨頭CJ E&M

Big Hit娛樂早於2005年由當地音樂人房時爀創立，目前旗下主要藝人，除了在2013年組成的著名男團BTS防彈少年團之外，尚有李賢及另一男團TOMORROW X TOGETHER。當中尤以BTS防彈少年團最紅。現時該公司由房時爀及他的親戚、遊戲公司Netmarble（網石公司）創辦人房俊赫分別持股43%及25%，Netmarble因為曾經推出手機遊戲《天堂2：革命》等而知名，並與騰訊（0700）旗下的Han River Investment Pte.有策略聯盟關係。

市場在本月初已盛傳，Big Hit擬在韓國上市集資8.12億美元（約62.93億港元），預計發行710萬股新股，若落實上市，將成為過去3年來韓國最大規模的上市新股。若以估值40億美元計算，房時爀的身家將達到14億美元（約108.5億港元）。

儘管今年受到新冠病毒疫情影響，BTS未能夠在全球舉行環球巡廻表演，但是該男團今年8月21日上架的全英文單曲《Dynamite》，迅即登上美國Billboard Charts冠軍，首次有韓國樂曲成為外國音樂排行榜第一。同時BTS仍然能夠在疫情期間，舉行線上串流音樂表演，在全球匯聚75.6萬名觀眾付費過千萬美元，收看其表演，吸金能力甚高。

分析指較依賴防彈少年團

不過相比起其他在韓國上市的娛樂集團或藝人經紀公司而言，Big Hit娛樂較為單一依賴BTS防彈少年團獨步打天下，市場正關心BTS個別年青成員已到法定服兵役年齡，會否令業務受到影響。

其對手CJ E&M、SM娛樂及YG娛樂等上市公司，旗下藝人及男女團組合較為多元化。不過因為市場給予Big Hit估值較高，其他娛樂集團的市值將會被比下去（見表）。