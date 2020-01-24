航空局長親自試飛 波音737 MAX復飛在望

彭博社報道，737 MAX復飛仍存在一些關鍵障礙，例如就機師訓練要求在公眾諮詢後作最終確定，FAA表示計劃會在「不久的將來」公布訓練的建議。不過試飛和審視訓練內容，可視為當局對飛機重返服務有信心。

美航獲華府貸款54.8億美元

此外，美國航空上周五宣布，獲得美國政府一筆54.8億美元貸款，早前已利用其飛行常客獎賞作為抵押資產，先提取5.5億元，之後還有機會額外多獲20億美元貸款。美航亦表示，接近完成由高盛安排的12億美元債券發行。受消息刺激，美國航空在上周五收市上升4.4%，收報12.29美元。

美航為首家美國主要航空公司，經美國國會在3月通過的2萬億美元救市法案取得貸款。其須在本月底決定是否接受美國政府的貸款。若接受貸款，公司須發行認股權、限制公司高層獎賞和進行回購。

隨着達美航空和西南航空表示不打算接受貸款，美航因此額外獲批更多貸款。聯合航空亦指會接受貸款，未清楚會否只借45億美元。

達美航空在上周五提交監管文件披露，將在2023年至2025年底前淘汰3款型號的飛機，將在第三季業績中出現20億至25億美元的減值損失。該行因為員工自願離職和退保計劃，第三季已有27億至33億美元支出。