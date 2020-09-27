美商務部要求供貨中芯須審批 致函晶片業界指技術或供中國軍用

明報記者 歐陽偉昉

《華爾街日街》引述知情人士表示，美國擔心中芯是否向中國軍方提供協助，政府借助私人企業「軍民融合」，達到軍事發展目標。美國在4月修訂出口管制規定，加強限制最終用於軍事用途的產品出口。限制最嚴厲者，可禁止美企向中芯輸出生產材料和設備，實際要視乎商務部向企業發出的許可，例如美國對華為的出口禁制在本月生效，惟有多家半導體生產商已獲准向華為供貨。

截至昨天晚上，美國商務部網頁尚未有將中芯國際列入實體名單的公布。報道引述中芯發言人表示，將於美國商務部進行建設性和公開接觸，重申該公司製造半導體僅為民用和商業用途，與中國軍方沒有關係，也不為任何軍方製造產品。

耀才證券：相關股如華虹難免受累

早在本月4日，已有消息指美國政府正討論將中芯列入商務部實體名單，企業出口任何技術，都將需要嚴格審查。中芯股價在本月7日急跌兩成，當時最低見17.76元。科技股上周走弱，中芯上周五收報18.58元，接近當日低位水平，耀才證券研究部總監植耀輝認為，中美科技爭端形勢正在變化，加上港股科技股積弱，消息肯定對中芯影響負面，而相關的股份如華虹（1347）難免亦一併受累。他指現較難估計有多大影響，建議避開相關股份。

另外，美國科技股上周五擴大反彈力度，納指收市報10,913點，上升2.26%，為連續第二日上升，全周累計上升1.1%，結束連續三周下跌。標普科股指數上升2.4%，為表現最佳行業。科技巨企強力反彈，Nvidia升4.26%，蘋果上升3.75%、亞馬遜升2.49%。美股受科技股帶動，道指上升1.34%，至27,173點，標普500指數上升1.6%，報3298點，惟全周仍有1.75%和0.63%跌幅，連續第四周下跌，為2019年8月以來最長的跌浪。

恒指夜期收報23,150點，下跌0.01%，低水85點。ADR恒指比例指數報23,225點，下跌0.05%； 匯控（0005）ADR折合報28.06港元，比本港低收0.49%；騰訊（0700）ADR折合報506.28港元，比本港高收0.55%。