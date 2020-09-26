泓碧洋房首曝光 7號屋名設計師操刀

明報記者 張允亭

攝影 馮凱鍵

坐落於馬鞍山白石的泓碧，提供547伙，當中13幢洋房並排建於項目的北面位置，前臨一片翠綠的高爾夫球場；屋內外享有遼闊海景之餘，可眺望對岸八仙嶺的山景，將壯麗的自然風景盡收眼底。今次介紹的7號連裝修示範洋房，實用面積3419方呎，室內設計由著名豪宅設計師岑啟基操刀，採用現代豪華風格打造。事實上，毗鄰實用面積5289方呎的6號洋房，早前更以2.32億元售出，榮登馬鞍山樓王寶座。

13幢洋房3310呎起 均設私人泳池

該獨立屋樓高3層，最低一層為客飯廳，面積約有520方呎，配合樓層高度約4.5米，空間感倍增。地板以晶瑩剔透的直紋白玉石鋪砌，牆壁添上線條粗幼不一的香檳鋼作裝飾，交織的金屬線條，為空間注入視覺動感。客廳擺放意大利POLIFORM品牌的大型梳化，而飯廳上方則掛上由水晶柱鑄造的大型吊燈，氣勢磅礴。一旁連接戶外的鏤空金屬趟門，與樓梯的柔和的色調互相呼應，感覺歸一。

事實上，樓梯的外形構造亦猶如藝術品，欄杆呈金屬柱狀，配襯帶有復古風的格紋地氈，並參考古代大宅、以壓桿式方法將地氈固定。拾級而上，站在梯階的轉角位置，如同「瞭望台」般，可俯視下一樓層的每一角落。除了傳統梗牆間隔的廚房外，為方便宴客，飯廳對出亦設有開放式廚房，配備可升降抽油煙機，上方特設的LED假天窗，可調較燈光以營造不同氣氛。

岑啟基設計 洋溢度假風情

位於2樓的主人睡房，結合戶外無敵海景的賣點，通過玻璃間隔，打通浴室與睡房的空間，讓住戶猶如身處於酒店式間隔的浴室內，亦能觀賞到窗外美景，感受舒適的度假風情。同時，透過講究的用料，細膩刻畫出華而不俗的質感。如示範屋內多處運用高光黑檀木、胡桃木、新白玫瑰麻石外牆等，並選用頂級的廚房及音響家電配套等。此外，屋外的前後花園達1558方呎、天台亦有約447方呎，並種有烹調用的香草。

示範屋的設計有別於一般單位，設計師岑啟基接受訪問時指出，在設計示範屋時，需預留設計空間讓用家發揮，「就算再仔細為用家考慮，始終每一個人的要求都不同」。故此，在客廳的火爐電子壁爐上面亦留有位置，可供買家選擇添加書櫃或大電視。至於位於1樓的影視廳內，就放置有其中一項他認為最特別的擺設：一盞酷似直播補光燈的圓燈，更可調校光暗，造形獨特而實用。

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