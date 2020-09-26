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2020年9月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
恒大內地債跌停股價挫 標普降展望 券商指反應過敏 料債主願延期「回A」
恒大沽空率近兩日才升 難證被狙擊
大劉旗下券商力撐 華置股價受累
平保「供股價」低撈 匯控全周仍跌9%
明源雲首掛升86% 每手賺1.4萬
富時羅素擬明年10月納中國國債 最後一隻大型指數開綠燈 料引萬億元流入
潘功勝：外資對中國經濟有信心
全球金融中心 港超星洲排第五
港航：推兼職計劃 同時減薪三成
長江電力昨掛牌 第三隻滬倫通GDR
台積電3納米晶片目標月產5.5萬片
Epic組聯盟施壓蘋果 促降佣金 歐盟同出手 擬上訴索逾千億稅款
憂政經不穩 美資金流出垃圾債
Palantir直接上市 估值料220億美元
金融業補貼 冀創1500職
資策兩項目轉軚 申建逾千伙住宅 麗新元朗中心原批建商廈 擬改建828伙細單位
政協委員入市力寶 呎價2萬較高位跌六成
港島CCL按周升3% 近一年最勁
SEA TO SKY一周收逾千票 超額2.5倍
第一太平戴維斯：豪宅業主縮短租期吸客
大埔滘住宅地中標者須建行人天橋
陸振球：利好油尖旺樓巿的小氣候
周末睇樓好去處
泓碧洋房首曝光 7號屋名設計師操刀
天池屋內置樓梯 風格簡約
Silversands蓄勢待發 擬年底前推
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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