第一太平戴維斯：豪宅業主縮短租期吸客

該行報告指第三季各區各類物業租金大相逕庭，港島和新界豪宅租金第三季分別微跌0.4%和1.7%，但九龍豪宅租金第三季升1.2% 。第一太平戴維斯香港住宅服務部主管金蔓莉指，業主和租戶正透過一年期租約、提早入住、免租期等靈活措施以應對當前的不確定性。

恐現裁員潮 末季需求或更弱

該行又預計，今年第四季將面臨更多挑戰，不單是豪宅租市的傳統淡季，而且由於經濟環境嚴峻，抵港人數可能會少於往年，通常豪宅租金與中環甲級寫字樓租金走勢相似，而中環甲廈租金年初至今已下跌10.8%，空置率從今年初的4%攀升至近6%，許多本地及跨國公司依賴政府援助，而未來6個月可能會出現裁員潮，這將對本港住宅市場需求產生明顯負面影響，故預計租金將進一步疲弱。

帝庭豪園特色戶租4.3萬破頂

不過，有個別家長為爭入名校以新高價租住名校網內特色戶。利嘉閣分行高級經理黃育華表示，土瓜灣帝庭豪園剛錄新高租賃成交，位於屋苑3座頂層特色戶，實用面積1248方呎，4房雙套連工人房間隔，望海景，連平台及天台，同時附設車位。黃指帝庭豪園位處何文田校網，新租客來自外區，為方便小朋友上學，經議價後以4.3萬元承租，實用呎租約34元。業主2013年5月以約1665萬元購入上述單位，租金回報約3.1厘。帝庭豪園本月至今累錄約3宗租賃，2房單位月租叫價由2.25萬元起。