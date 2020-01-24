SEA TO SKY一周收逾千票 超額2.5倍

至於另外兩個市區新盤，德祥（0199）與市建局合作的深水埗海壇街海珀，上周以折實平均實呎逾2萬元推出首批單位後，今日首輪發售50伙，昨日截止認購，市場消息指項目過去8日共收192張入票，超額2.8倍。

藝里坊‧2號收920票超額近12倍

恒地（0012）西營盤藝里坊‧2號方面，上周六首輪銷售沽出逾九成單位後，今日次輪發售72伙，市場消息指，項目過去6日累積收逾920票，當中22張為代理入票，超額認購近12倍。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號是次發售的72伙，包括12伙2房戶、53伙1房戶及7伙開放式單位，當中2房單位為項目首度推出的戶型，維持最高4%直減折扣，單位折實價598.36萬至1115.13萬元、折實實呎25,849至31,429元。另一方面，市建局與其士（0025）合作的大角嘴傲寓，代理消息指，昨天首日收約20票，以首推50伙計算仍未獲足額認購。

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤累錄約570宗成交；由於市場聚焦今日的新盤混戰，故昨日成交量稀疏，估計只約5宗，其中最大額成交為新地（0016）南昌站上蓋匯璽III，最新透過招標以3544.88萬元售出6座33樓A室，屬實用面積1214方呎4房戶、實呎2.92萬元。匯璽III本月至今累錄5宗大額成交，套現約2億元。

匯璽III四房3545萬沽 實呎2.9萬

恒地旗下長沙灣家壹亦新錄一宗特色戶成交，為31樓B室，實用面積269方呎1房戶、附連63方呎天台，成交價657.43萬元、實呎2.44萬元。另外，嘉華（0173）旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，透過發價單形式以660.9萬元售出9座15樓J室，屬實用336方呎1房戶，實呎1.96萬元。