港島CCL按周升3% 近一年最勁

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.81點，按周升0.03%， 顯示大型屋苑樓價有望率先止跌回升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本港樓價有望中秋前後重拾升軌。

CCL報176.59點 略跌0.1%

不過，九龍CCL Mass報172.97點，按周跌1.73%，連跌兩周共2.65%，繼續尋底；新界東CCL Mass報189.51點，按周跌1.04%；新界西CCL Mass報165.41點，按周跌0.02%。黃良昇表示，新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩190點及165點，未有重返4周前低位，相信已成功尋底。

至於CCL Mass報179.81點，按周升0.03%，上周四大整體指數齊跌後，CCL Mass本周微升，兼連續4周企穩180點水平。

不過，中原城市領先指數CCL最新報176.59點，按周跌0.1%；CCL（中小型單位）報177.31點，按周跌0.01%；而CCL（大型單位）報172.85點，按周跌0.56%，連跌3周共1.57%，繼續尋底，有關數據反映上月底至本月初樓市表現。黃良昇指，近4周CCL分別按周跌1.21%、0.72%、0.62%及0.10%，而CCL（中小型單位）則按周跌1.14%、0.91%、0.55%及0.01%，樓價跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近，相信快將成功尋底。

康樂園九七貨1949萬沽 升值1倍

另方面，繼藝人杜汶澤以1948萬元沽出洋房後，大埔康樂園再錄得一宗二手成交，令屋苑本月暫錄3宗買賣個案。中原地產分行經理鄭浩強表示，單位為康樂園11街單號屋，實用面積1,166方呎，原業主開價約2100萬元，經議價後，累減151.2萬元或7%，最終以1948.8萬元獲區內客承接，實呎16,714元，成交價屬市價水平。上述單位原業主1997年以970萬元購入單位，持貨約23年，帳面獲利約978.8萬元，單位升值約1倍。