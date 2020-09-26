政協委員入市力寶 呎價2萬較高位跌六成

去年初逾10億購中環中心全層

土地註冊處資料顯示，姚志勝等本月初透過嘉祥集團（國際）有限公司名義，以1.05億元購入金鐘力寶中心2座中層02、03及05A室，物業面積5245方呎，呎價即約2萬元。

資料顯示，金鐘力寶中心1座高層1至2室、6室及8室，2018年10月底曾以3.88億元售出，物業面積約7775方呎，呎價約49,904元，創該廈新高紀錄。

資料顯示，姚志勝去年初曾以約10.524億元向投資者「物流張」張順宜購入中環中心43樓全層，物業面積約24,474方呎，呎價約4.3萬元。今次售出物業之原業主，2010年共斥5250萬元購入相關物業，持貨10年，帳面獲利5250萬元或1倍。

汝州街舖劈價兩成 2098萬易手

此外，舖位市場再有減價成交，土地註冊處資料顯示，深水埗汝州街11號地舖，地舖面積1050方呎，入則閣樓面積則約800方呎，上月以2098萬元售出，呎價約近2萬元。據悉，原業主以2700萬元放售，累減602萬元或22%，舖位由火鍋店租用，月租4.8萬元，租金回報約2.7厘。

君柏車位260萬沽 年半蝕60萬

另一方面，樓市調整，車位物業亦錄蝕讓。土地註冊處資料顯示，九龍亞皆老街君柏地庫2樓一個單號車位，早前以260萬元售出，原業主去年2月以320萬元購入，持貨1年半帳面蝕60萬元或18%。