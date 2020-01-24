資策兩項目轉軚 申建逾千伙住宅 麗新元朗中心原批建商廈 擬改建828伙細單位

明報記者 甘潔瑩

資策與麗展（0488）共同持有、位於元朗宏業東街21至35號的麗新元朗中心，早前獲城規會批准放寬地積比率及高度限制，予以重建一幢15層高商廈，近日發展商向城規會提供全新發展方案，申請改作發展住宅。據城規會文件顯示，地盤面積78,265方呎，擬以5.22倍地積比率發展，將建2幢24層住宅大樓，提供828伙、平均面積493方呎的住宅單位；另設1幢3層高的非住宅物業，總樓面面積涉40.85萬方呎。

擬建兩幢24層住宅 單位平均493呎

另一個改劃的項目，是資策與基匯資本共同持有的佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，新近向城規會申請作商店及服務行業/食肆、辦公室及分層住宅用途，項目地盤面積約2.12萬方呎，位於商業地帶，資策等計劃以12倍地積比率作發展，興建1幢28層高（包括3層地庫及1層平台）綜合發展物業，零售/餐廳及辦公室設於地下至8樓，涉12.72萬方呎；住宅則設於8樓以上，共15層（包括1層會所），提供285伙、平均面積446方呎的住宅單位，總樓面約25.43萬方呎。

佐敦諾富特酒店申增至285伙住宅

資料顯示，資本策略及基匯資本2012年4月以23.68億元購入九龍諾富特酒店及商場，及後向城規會申請作混合式住宅、酒店及零售發展，獲准建1幢18層高酒店及1幢23層高住宅大廈，提供299個酒店房間及150個住宅單位，總樓面約25.43萬方呎，申請於2013年7月獲批，但資策等一直未有發展。

及後資策修改發展計劃，項目在2016年4月已獲屋宇署批作商住發展，可建1幢23層商住大廈，另建1幢18層高酒店及商場，2幢物業下設4層平台及3層地庫，住宅樓面，與酒店及商用樓面分別各佔約12.7萬方呎。

此外，美聯工商舖（0459）伙德永佳（0321）就葵涌葵定路羅氏美光發展大廈，申請放寬地積比率至14.1倍，重建為1幢不多於26層高新式工廈，涉約22.47萬方呎。

另房協亦向城規會申請，在東九啟德第1E區1號地皮（位於景泰苑對面）加入社福設施，擬在地皮內提供一間設有250個宿位的安老院舍，以及30個服務名額的日間護理單位，涉及5.54萬方呎，若以該地盤可供發展樓面約150萬方呎計，社福設施佔約不足4%。