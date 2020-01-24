Palantir直接上市 估值料220億美元

下周三掛牌 擬每股10美元

但無人能保證Palantir的股價會在預期水平開始交易，即使開盤價在預期之內，也不能保證可在高位持續停留。不過Palantir近期在非公開市場的股價不斷攀升，8月成交量加權平均價格為7.31美元，9月為9.17美元。雖然Palantir的治理結構相當激進，但預計仍將獲得頗高的估值。

非公開市場曾見9.17美元

Palantir的3名聯合創辦人Paypal聯合創辦人蒂爾（Peter Thiel）、行政總裁卡普（Alex Karp）及總裁科恩（Stephen Cohen）的股權結構獨特，即使他們出售股票，仍可使投票權增強。例如科恩只要持有0.5％股份，仍可有效控制公司。

投資者以往對賦予創辦人極大投票權力的股票結構感到警惕，尤其是去年WeWork首次公開募股（IPO）觸礁，很大程度由於其創辦人紐曼（Adam Neumann）權力極大。但市場的風險偏好似乎改變，隨着新股市場蓬勃發展，投資者似乎開始忽略企業治理的隱憂。

Palantir預期在2020財年的收入將增長42%至11億美元，而其成立17年尚未錄得利潤。

（綜合報道）

[國際金融]