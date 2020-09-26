憂政經不穩 美資金流出垃圾債

繼高盛之後，摩通也下調美國第4季GDP預測。摩通由先前估計的折合成年率增長3.5%下調至2.5%，高盛則由6%腰斬至3%。美股早段止跌向上，強勢科技股上漲，以科技股為主的納指升約1%。

CNBC引述知情人士稱，民主黨控制的眾院正草擬價值約2.4萬億美元的紓困方案，措施包括延長額外的失業津貼、直接派錢及援助小企的薪酬保障機制等，預計最快可在下周表決。但紓困方案仍須獲共和黨控制的參院支持。

眾院草擬2.4萬億美元紓困方案

穆迪分析發表研究報告，稱對美國經濟最有利的情况，是民主黨總統候選人拜登入主白宮，並由民主黨奪取參院控制權，且保住眾院的多數議席。這是由於拜登計劃增加社會開支，發展基礎設施等，並預料其政策有利於貿易。若民主黨大獲全勝，美國經濟可望在拜登首個任期內以4.2%的平均速度增長。但若共和黨繼續控制白宮或參院，又或兩者繼續由共和黨控制，料經濟增長將介乎3.1%至3.5%。

（綜合報道）

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