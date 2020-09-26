Epic組聯盟施壓蘋果 促降佣金 歐盟同出手 擬上訴索逾千億稅款

由Epic牽頭的非牟利組織「應用公平聯盟（Coalition for App Fairness）」首次對外發表聲明，批評應用程式商店就用戶購買的數碼產品，向軟件開發商抽成過高，又認為應用程式商店制定許多規則，限制了業界的自由。該聯盟希望爭取法律和監管方面的改革，為應用商店平台建立規範。

批App Store等壟斷 抽佣過高

在華盛頓特區註冊的應用公平聯盟於8月成立，當時Epic為《要塞英雄》引入新的遊戲內購買方式，試圖繞過蘋果App Store和Google Play商店的抽佣制度，導致兩大應用商店將該遊戲下架。Epic隨即入稟法院，控告蘋果和Google違反壟斷條例，而蘋果則反控Epic違約。不過該組織強調，其成立的目的與Epic的訟戰無關，而是希望建立對話平台，為應用程式市場引入改革。

「開發商應有權選擇支付等服務」

雖然主流的應用程式商店只有蘋果和Google，但聯盟認為，開發商應有權選擇支付系統，以及其他輔助服務。該聯盟建議，應用商店平台須接受規管，確保它們不能濫用權力，從而為消費者提供公平的選擇。該組織的成員還包括加密電郵ProtonMail供應商Proton Technologies、行業組織News Media Europe及項目管理軟件商Basecamp。

另一方面，蘋果與歐盟的稅務糾紛持續。歐盟委員會在2016年裁定蘋果與愛爾蘭政府的稅務優惠協議違法，要求蘋果向愛爾蘭補交稅款，但在7月被歐盟普通法院駁回，理由是無法證明愛爾蘭在2003至14年間向蘋果提供的稅務優惠構成非法補貼，使蘋果享有不恰當的競爭優勢。

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）稱，有關裁決犯了「多個法律錯誤」，因此提出上訴。她表示，歐盟普通法院已確認，歐盟各國政府在制定稅務政策時，須遵守歐盟嚴格的國家補助規定，確保大、小企業均繳納公平份額的稅款，仍是歐盟委員會的首要任務。蘋果稱，將評估歐盟委員會的上訴決定，而包括利息在內的143億歐元（約1289億港元）相關稅款，將繼續存放在一個第三方託管帳戶，直至歐盟法院（European Court Of Justice）作出判決。

（綜合報道）

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