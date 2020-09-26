台積電3納米晶片目標月產5.5萬片

料可補償華為訂單缺口

報道引述市場人士表示，即使在美國禁令下，台積電確定失去華為大單，但仍有其他客戶爭相下單，成功填補產能缺口。台積電近日已上調7納米與5納米月產能，以應付客戶強勁需求。當中，蘋果、AMD、高通、聯發科與Nvidia、賽靈思等多家客戶，均持續擴增7納米投片量。

目前，台積電7納米的月產能已提前達到13萬片，年底將再增加至14萬片。

而5納米晶圓的月產能，則由第二季的每月5萬片，近日已上調至10.5萬片，更較2021年上半年原定的8萬至9萬片多。

此外，亦有傳台積電已為量產2納米晶片訂出時間表，預計2023年下半年進入風險性試產、2024年正式量產。市場人士認為，台積電確定2納米及3納米量產進程，代表已明確掌握到客戶訂單，否則難以支撐高額投入成本。例如EUV（極紫外光）設備每台就需付一億歐元，台積電現已入手至少30台，且持續下單，為荷蘭ASML最大客戶。