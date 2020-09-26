全球金融中心 港超星洲排第五

上海超越東京 位列第三

報告指出，本期全球金融中心評分整體下滑，較對上一次在今年3月進行的調查下跌41分，或反映在國際貿易持續不確定性、新冠病毒疫情全球蔓延對各經濟體的影響，以及地緣政治和地區不穩定性的情况下，金融業普遍缺乏信心；惟排名前10的金融中心評分全數錄得升幅。香港在「營商環境」及「人力資源」均排名第三，「基建」及「金融發展」排名第五，「聲譽」排名第四。

深圳蘇黎世打入前十名

Z/Yen執行主席Michael Mainelli表示，主要的金融中心在期內信心增強，但其他中心的信心整體下降。圍繞貿易、物價穩定和疫情經濟影響的不確定性，導致該指數調查結果波動加劇。他續稱，疫情下的「新常態」，正挑戰傳統金融中心的概念。雖然倫敦與紐約的距離拉近，但倫敦或會受英國脫歐問題影響，短中期內或降低其吸引力。全球銀行業到目前為止，仍將倫敦作為進入歐盟的門戶。

上述排名是由Z/Yen與位於深圳的中國綜合開發研究院合作，透過網上問卷，訪問共8549名專業人士，收集超過5.45萬份評估，從政治穩定、監管環境、熟練工作人員可獲得性、生活質量、基礎設施、資本可獲得性、市場流動性、聲譽和文化多樣性等多個方面對121個城市進行評估。指數分別在每年的3月及9月發布。