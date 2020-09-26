潘功勝：外資對中國經濟有信心

外資持中國債逐月上升

彭博巴克萊和摩根大通在去年4月和今年2月起逐步納入中國債市，自去年4月至今，外資持有境內債券餘額，只有去年12月，和今年3月因為全球股債動盪錄得按月減少外，其餘均按月上升（見圖），今年5月後外資更加速增持。目前外資持有境內債佔比為2.95%，比去年4月增0.75個百分點。

匯豐估計在富時羅素納入後，全球三大債券指數會為中國債市合共帶來3200億美元外資流入，匯豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，超過25%全球投資級別債券的收益為負數，所以中國在岸債券對尋求更高收益資產的投資者具有吸引力。

匯豐：內地債收益較美吸引

當前中國10年期政府債券收益率為3.1厘， 為美債0.68厘的4倍多。中國在岸債券與其他資產的關聯較低，有助分散投資風險。

不過股票方面，外資則淨流出內地股市。滬深股通連續5日錄得淨流出，外資昨日淨沽出A股12.91億元，本月以來累計淨沽出286.98億元。滬深300指數昨日升0.15%報4570點，惟全周累計下跌3.53%，月初至今則跌5.11%。