富時羅素擬明年10月納中國國債 最後一隻大型指數開綠燈 料引萬億元流入

須明年3月最終拍板

富時羅素指出，中國債市自2018年獲列入指數觀察名單，監管機構已對債券市場基礎設施進行了重大改進，以擴大國際投資者的進入管道，包括改善債券二級市場流動性，改善外匯市場結構，以及完善全球結算和託管流程。

富時指債市已改進 流動性改善

富時羅素特別提及，中國債市下一步進行的改革，包括將允許海外投資者在開立帳戶時註冊法人實體。內媒引述富時羅素亞太區產品銷售與客戶關係主管李戰鷹解釋，本月2日中證監就外資投資境內債市發出徵求意見稿，擬准許外資不需要以單項產品，而是以機構的法律主體註冊，可大為縮短開戶進程。

全球主要債券指數中，彭博巴克萊全球綜合指數和摩根大通債券指數在去年相繼宣布納入中國政府債券，而花旗則早在2017年已納入。惟富時羅素為最後一家未納入中國債的大型指數公司，其在去年9月表示，中國債市未達納入指數的市場准入要求，意外將其保留在觀察名單。

富時羅素今年檢討指出，現時中國市場已達到的要求，不過因為納入指數會帶來外資流入，和因應監管規則的改變，根據指數的納入規則，在完全確認達標前，需先就納入對市場結構出現的改變，進行實務測試。

在未來數月，富時羅素將與其諮詢委員會、指數使用者和人民銀行密切合作，確保新改革達致成效，包括機構法人註冊等開戶流程、容許與第三方進行外匯交易，和容許外資可選擇在交易後第三日（T+3）以後進行交收等政策。

匯豐研究部預期，中國債市獲納入WGBI後，可帶來1500億美元的資金流入。彭博行業研究則預期，納入會在18個月內分期進行，每月帶來60億至70億美元流入。

彭博認為富時納入不會特別影響外資流入中國債市，因中國國債息差高於美國，未來數年也會保持強勁的資金流入。

料成第四大比重貨幣債券

南方東英則預計，納入過程為12個月，月均帶來120億美元流入。以現時數據推算，完成納入後人民幣債券將佔指數的5.8%，成為第四大比重的貨幣，排在美元、歐元和日圓後（見圖）。昨日人民幣受美元升值影響，截至7時在岸價報6.8321，貶值35點子（1元等於1萬點子）。

明報記者 歐陽偉昉