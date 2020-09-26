明源雲首掛升86% 每手賺1.4萬

再鼎醫藥暗盤升2.5%

第二上市兼未盈利生物科技股再鼎醫藥（9688）下周一（28日）掛牌，昨日暗盤微升2.5%，收報576元。每手50股，每手帳面賺700元。再鼎昨夜美股開市報76.6美元，微跌0.67%。其港股定價較美股暫有3%折讓。公司昨日公布，公開發售超額認購2.43倍，國際配售超額5.9倍。一手中籤率50%，抽3手可穩中一手。

仍有兩隻生科新股嘉和生物（6998）及雲頂新耀（1952）正招股。前者將於下周一截止認購，後者將於下周三（30日）截止認購。統計8家券商數據，嘉和昨日錄得孖展894億元，相當於公開發售超購309.5倍。雲頂次日招股，錄得孖展228億元，超購64倍。

螞蟻又傳引入基礎投資者

金融科技「獨角獸」螞蟻集團「A+H」兩地上市再有新動向。《南華早報》昨日引消息稱，螞蟻集團本次科創板部分IPO將引入全國社保基金作為基礎投資者。報道引述多名消息人士稱，螞蟻傾向引入在早期就已支持公司、且不主動干預管理計劃的長期投資者。彭博社日前報道，螞蟻在港的發售部分不擬引入基礎投資者。根據A股招股書，全國社保基金現持股約2.93%，不計認購新股，螞蟻上市後股份將攤薄至2.32%。

曠視或捲土重來 AH股上市

去年傳於港交所闖關失敗的「獨角獸」曠視科技據報亦有意作香港及上海科創板兩地上市。內媒《界面新聞》昨日引述消息人士報道，曠視科技正尋求兩地IPO，有機會年底上市。曠視去年8月正式向港交所遞表，但美國10月將公司列入「實體清單」，並指控其有份幫助內地政府打壓維吾爾族穆斯林。其後曠視上市之路急轉直下，去年底傳出未能通過上市聆訊。