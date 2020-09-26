平保「供股價」低撈 匯控全周仍跌9%

持股增至8%再成大股東

受市傳被中國列入「不可靠實體清單」，以及容許客戶作洗錢交易的報道所打擊，匯控股價本周大跌，昨日收報28.2元，跌1.4%（見圖）。全周累跌8.9%，市值跌穿6000億元。據恒指公司的資料，匯控於恒指的權重已跌至只有6.89%。

匯控於今年4月宣布取消派息，且今年內亦不會派息，傷盡股民心，但平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波在8月時曾表示，匯控為平保長期投資的項目之一。匯控股價下跌亦拖累平保，平保昨日跌0.12%至80.35元，本周累跌4%。

科指7000點失守 恆指夜期曾跌穿二萬三

恒指昨日跌75點至23,235點，全周累跌4.99%，是3月中全球股市大跌當周後，表現最差的一周。科技數指昨日跌135點或1.92%至6918點，跌穿7000點，全周累跌5.4%。昨日主板成交1167億元。昨晚美股早段表現反覆，恒指夜期一度跌穿二萬三，截至晚上約10時半，報23,030點，低水205點。

科技股跑輸大市，小米（1810）全周跌10.57%最差，其次是中信股份（0267）及中海油（0883），全周均累跌一成。澳門雖開關但有傳出現巨額走資，金沙中國（1928）及銀娛（0027）全周累跌逾9%。

再有半新股被炒高後暴跌，偉源控股（1343）至本周四的收市價較其招股價高出逾7倍，昨日突跌94%至0.236元。

科技股領跌，聯交所披露，眾安（6060）上周五遭軟銀減持，昨日眾安股價大跌一成。美團（3690）昨跌逾2%，阿里巴巴（9988）跌1.15%，騰訊（0700）跌0.3%。全周計，科指幾近全軍覆沒，僅ASM太平洋（0522）累計錄得升幅。

第一上海首席策略師葉尚志稱，「ATMX」雖已自高位累跌最少一成（見表），但較「疫情底」仍有五成至兩倍的升幅，相信仍有回吐的風險。他又稱，昨日恒指有幾次反彈均無功而回，估計部分淡倉獲利回補，但市底仍弱，故淡倉「食糊」後又再跌，估計未來市况仍呈易跌難升的局面。