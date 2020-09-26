恒大沽空率近兩日才升 難證被狙擊

市場有投資者質疑，恒大昨日成交額高達28億元，事件乃境外對冲基金沽空中國企業。不過，按交易的資金面分析，昨日淨賣出最多的經紀行中，以中資行中信里昂最多，淨沽出624.11萬股（見另稿）。

第一上海首席策略師葉尚志指出，恒大沽空盤增加同時，更需留意交易對手的動向，不排除會挾淡倉。恒大爆出負面消息，難免令投資者避免沾手融創（1918）或碧桂園（2007）等相對負債高的股份。信誠證券聯席董事張智威更稱，由於恒大的境內債曾經跌停版，因此在債價未穩下，恐該股易跌難升；投資者宜留意該股能否在短期籌集到新資金為上。

此外，恒大現貨月期貨昨晚10時半後報價10.66元，較正股低水0.12元，10月份合約更低見10.6元。該股認購及認沽期權最低分別在13.5元及10元錄得成交。

有資金追入價外認購輪博反彈

窩輪市場方面，與該股相關而行使價15.15元的摩通沽輪（14967）錄得最多成交，達1444.6萬元，但是亦有資金趁勢追入恒大價外認購輪，反映不少投資者無意入市追正股，索性在認購輪市場博大幅反彈。