恒大內地債跌停股價挫 標普降展望 券商指反應過敏 料債主願延期「回A」

明報記者 陳偉燊

恒大股價昨早段跌半成後，曾拗腰倒升至16.28元，但11時半開始回落，午後最多曾瀉14.59%，低見13元，至尾市跌幅收窄至9.46%，收報13.78元（見圖），市值蒸發215.61億元。該公司債價更傷，當中在上海上市境內債券「19恒大02」跌幅最大，挫逾三成，兩度觸發跌停板（見表1）。同系恒大汽車（0708）股價昨亦大跌，收市報16.8元，跌12.8%。

是次網上謠傳恒大向省政府求助避免財困，摩根大通認為，市場對相關傳聞反應過度，倘恒大最終未能在明年1月底限期在A股上市，除據彭博報道指債主蘇寧將行使權利以取回200億元人民幣之外，該行認為山東高速和其他投資者均會延長債務期限，若然政府一方面要求發展商去槓桿，另一方面不許籌集資本更快達成目標，會令人啼笑皆非。

匯豐下調恒大評級至「差於大市」

中信里昂估計，恒大會與策略投資者就延遲回A股上市一事，尋求協議。不過，匯豐稱，恒大需要做更多事去扭轉跌勢，並將該股評級由「中性」調低至「差於大市」（見表2）。

有基金經理表示，雖然網傳文件是偽造，市場一直知道恒大經營很困難，今次恒大都「幾大鑊」，「令人不肯同佢做生意，財務更緊絀」，相信政府要「焗住幫佢（恒大）」，就算不是協助回A，亦要幫手說服戰略投資者，特別是一些具國家背景投資者。

公告派定心丸：3月來減債534億

對於股債投資者「用腳投票」，恒大昨晚再發公告，披露公司最新經營狀况，當中提到截至本周四（24日），公司有息負債較3月底下降約534億元（人民幣．下同），融資成本降2.24個百分點，提前歸還借款435億元；又指公司成立24年來，借款逾2萬筆，從未試過利息或本金逾期歸還。

標普指出，恒大面對持續履行短期債務，加上需要向策略投資者還債，恐削弱流動性，但相信其良好合約銷售及積極集資計劃，以及管理層改善槓桿及流動性，有助部分抵消流動性轉弱問題。該行對恒大展望評級由「穩定」下調至「負面」，長期發行人評級「B+」。