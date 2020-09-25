4新盤收4100票 Wetland 3期佔逾半

【明報專訊】明日將有6個新盤開展新一輪銷售，合共推售726伙，其中4個主要新盤累積共收逾4100張入票，當中新地（0016）次輪發售192伙的天水圍Wetland Seasons Park第3期，昨晚截止認購登記，市場消息指項目過去5日收逾2200票、超額10倍，是收票最多新盤。另長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY明日發售285伙，消息指過去6日收逾900票、超額2倍，今日下午3時截止認購。
一手市場昨沽不足10伙
市區新盤方面，恒地（0012）明日發售72伙的西營盤藝里坊‧2號，過去5日收逾850票、超額10倍；而德祥（0199）深水埗海珀，明日首輪發售的50伙則收逾190票、超額2.8倍。市場聚焦明日新盤混戰，昨日整體一手成交市况淡靜，全日成交量料只約8宗，其中新地南昌站匯璽，以4361.35萬元售出低座星鑽匯10樓A室，實用面積1663方呎4房戶，實呎26,226元。
另本報統計，9月迄今主要新盤累錄逾20宗撻訂，新地土瓜灣Downtown 38，去年1月以586.55萬元售出的10樓K室1房戶，買家新近取消交易撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約88萬元。此外，香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山公路青山灣帝御‧金灣，本月中以790.08萬元售出的3座3樓01室，屬2房連儲物室戶型，買家亦告撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾39萬元。