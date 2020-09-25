三太石澳洋房13.5萬租 7年跌32%

土地註冊處資料顯示，上述安利花園4號屋，3房3套間隔，上月底由利希慎家族後人利子謙（LEE TZE HIM HARRY）以月租13.5萬元承租，實用面積2564方呎，實用呎租52.6元，租約期至2022年，其後有2年續租權。資料顯示，上述安利花園於2012年底落成，4號洋房2013年初便以月租20萬元租出，即現時月租較7年多前大跌6.5萬元或32%。

利希慎家族承租 呎租53元

資料顯示，共設4幢洋房的安利花園，前身由賭王何鴻燊於1958年向政府購入，並由元配夫人黎婉華持有，至1975年再由長子何猷光持有，當時為黎婉華及何猷光的住所，惟二人先後去世，物業於2006年以6000萬元售予陳婉珍旗下公司，並向政府申請重建，補地價涉逾9000萬元，若連同建築費內，估計總成本約2億元。

富豪海灣洋房11萬租 回報2厘

另外，利嘉閣分行經理梁志偉表示，赤柱富豪海灣2期B型的雙號屋，實用面積約2781方呎，採5房雙套連工人套間隔，近日以11萬元獲承租，實用呎租約40元，業主於2005年1月以約5830.8萬元購入上述單位，持貨逾15年，租金回報約2厘。

市區迷你戶亦錄租賃成交。市場消息指，深水埗海柏匯中層A室，開放式間隔，實用面積207方呎，減價2200元後以9300元租出，實用呎租44.9元。業主2016年7月約299.3萬元購入，租金回報3.7厘。利嘉閣分行經理葉順文表示，大埔白石角雲滙10座中層B6室，實用340方呎，1房連套房間隔，原叫租1.4萬元，最新以1.35萬元租出，實用呎租約40元。業主2018年7月以690.3萬元購入，租金回報約2.3厘。