經濟

香港地產

三太石澳洋房13.5萬租 7年跌32%

【明報專訊】疫情下個別豪宅錄得低價租賃成交，其中由賭王何鴻燊三太陳婉珍持有的石澳山仔路4號安利花園一幢洋房，最新由利希慎家族後人利子謙以月租13.5萬元租用，較7年多前租金大跌32%。

土地註冊處資料顯示，上述安利花園4號屋，3房3套間隔，上月底由利希慎家族後人利子謙（LEE TZE HIM HARRY）以月租13.5萬元承租，實用面積2564方呎，實用呎租52.6元，租約期至2022年，其後有2年續租權。資料顯示，上述安利花園於2012年底落成，4號洋房2013年初便以月租20萬元租出，即現時月租較7年多前大跌6.5萬元或32%。

利希慎家族承租 呎租53元

資料顯示，共設4幢洋房的安利花園，前身由賭王何鴻燊於1958年向政府購入，並由元配夫人黎婉華持有，至1975年再由長子何猷光持有，當時為黎婉華及何猷光的住所，惟二人先後去世，物業於2006年以6000萬元售予陳婉珍旗下公司，並向政府申請重建，補地價涉逾9000萬元，若連同建築費內，估計總成本約2億元。

富豪海灣洋房11萬租 回報2厘

另外，利嘉閣分行經理梁志偉表示，赤柱富豪海灣2期B型的雙號屋，實用面積約2781方呎，採5房雙套連工人套間隔，近日以11萬元獲承租，實用呎租約40元，業主於2005年1月以約5830.8萬元購入上述單位，持貨逾15年，租金回報約2厘。

市區迷你戶亦錄租賃成交。市場消息指，深水埗海柏匯中層A室，開放式間隔，實用面積207方呎，減價2200元後以9300元租出，實用呎租44.9元。業主2016年7月約299.3萬元購入，租金回報3.7厘。利嘉閣分行經理葉順文表示，大埔白石角雲滙10座中層B6室，實用340方呎，1房連套房間隔，原叫租1.4萬元，最新以1.35萬元租出，實用呎租約40元。業主2018年7月以690.3萬元購入，租金回報約2.3厘。

相關字詞﹕雲滙 海柏匯 富豪海灣 陳婉珍 石澳山仔 減租 安利花園

上 / 下一篇新聞

恒大發公告指網上謠言屬揑造 明年「回A」限期1月屆滿 觸發股價挫6%
恒大發公告指網上謠言屬揑造 明年「回A」限期1月屆滿 觸發股價挫6%
副主席指今年可減債1000億
副主席指今年可減債1000億
海航旗下CWT今恢復買賣
海航旗下CWT今恢復買賣
恒指陷超賣區 「ATMX」全線跌 專家籲勿輕易撈底 估短線22500點回穩
恒指陷超賣區 「ATMX」全線跌 專家籲勿輕易撈底 估短線22500點回穩
丹麥養老基金人權問題沽中國股債
丹麥養老基金人權問題沽中國股債
港交所：多隻科指ETF正籌備上市
港交所：多隻科指ETF正籌備上市
明源雲暗盤升五成 一手帳賺逾8000元 186張「頭槌飛」每張賺25萬
明源雲暗盤升五成 一手帳賺逾8000元 186張「頭槌飛」每張賺25萬
雲頂新耀今招股 入場費2.8萬
雲頂新耀今招股 入場費2.8萬
名創優品擬美上市集7.8億
名創優品擬美上市集7.8億
螞蟻集團推Alipay+方案 冀打通全球電子錢包
螞蟻集團推Alipay+方案 冀打通全球電子錢包
港8月出口按年跌2.3% 略勝預期
港8月出口按年跌2.3% 略勝預期
大行齊唱淡 東亞股價跌逾一成
大行齊唱淡 東亞股價跌逾一成
醫思醫療再發2040萬元新股交租
醫思醫療再發2040萬元新股交租
聯合醫務：疫情影響 診症人數跌一成
聯合醫務：疫情影響 診症人數跌一成
證監：「唱高散貨」屬造市 籲股民防「投資導師」 慎觸3民事罪行
證監：「唱高散貨」屬造市 籲股民防「投資導師」 慎觸3民事罪行
高陞擬伙老牌發展商投地
高陞擬伙老牌發展商投地
花旗數碼ETF下單冀取代傳真
花旗數碼ETF下單冀取代傳真
中信電訊伙應科院推AR遙距維修服務
中信電訊伙應科院推AR遙距維修服務
WeWork中國15.6億易主 中資摯信成大股東 WeWork保留小量股份
WeWork中國15.6億易主 中資摯信成大股東 WeWork保留小量股份
首申失業救濟人數維持87萬 美職位增長停滯
首申失業救濟人數維持87萬 美職位增長停滯
Nikola建氫站談判遇阻滯
Nikola建氫站談判遇阻滯
張兆聰：騰訊友邦可博反彈 蒙牛現價值博
張兆聰：騰訊友邦可博反彈 蒙牛現價值博
張宗永：螞蟻集團有遠憂
張宗永：螞蟻集團有遠憂
技術取勝：港交所或沿10天線尋底
技術取勝：港交所或沿10天線尋底
盧駿匡：留意逆巿奇葩 小注入巿
盧駿匡：留意逆巿奇葩 小注入巿
劉思明：嘉里物流逆巿績佳可吸
劉思明：嘉里物流逆巿績佳可吸
周顯：匯控之死：一個時代終結
周顯：匯控之死：一個時代終結
譚新強：RBG去世 一石激起千重浪
譚新強：RBG去世 一石激起千重浪
湯文亮：讀傳理系 高人一等的年代
湯文亮：讀傳理系 高人一等的年代
大馬停第二家園計劃 料無礙港人移居 代理：門檻低難取替 近期買家暫觀望
大馬停第二家園計劃 料無礙港人移居 代理：門檻低難取替 近期買家暫觀望
盧楚仁：美元轉強 金價未跌夠
盧楚仁：美元轉強 金價未跌夠
康城13期收35份意向 區內新高 商場租出八成 料11月一半樓面開業
康城13期收35份意向 區內新高 商場租出八成 料11月一半樓面開業
恒地羅便臣道再申強拍 估值6.6億
恒地羅便臣道再申強拍 估值6.6億
六福家族疫下5個月近7000萬掃貨
六福家族疫下5個月近7000萬掃貨
西貢萬宜漁村單位280萬沽 6年無升值
西貢萬宜漁村單位280萬沽 6年無升值
4新盤收4100票 Wetland 3期佔逾半
4新盤收4100票 Wetland 3期佔逾半