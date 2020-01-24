經濟

香港地產

西貢萬宜漁村單位280萬沽 6年無升值

【明報專訊】有承接政府產業署物業的投資者，罕有要連使費蝕讓離場。據土地註冊處資料顯示，西貢萬宜漁村康健路140號1樓一個雙號單位，以280萬元易手，按實用約466方呎計，實呎6009元。

料連使費計損手逾5萬

資料顯示，物業毗鄰西貢對面海邨，原業主早於2014年，透過忠誠拍賣行購入原由政府產業署持有的11個單位，競投後最終以3080萬元成交，較當時開價1600萬元搶高約93%，即平均每伙約280萬元。按原業主2014年的購入價約280萬元計，現時單位以280萬元沽出，帳面雖平手，但連使費料要蝕逾5萬元或約2%。據悉，連同上述沽出單位，原業主今年先後售出當中兩伙，對上一伙今年7月以298萬元易手，即是次單位做價較2個月前低6%。該原業主2018年曾以446萬元售出一伙，惟未有完成交易。

主打迷你戶的太子基隆街逸新，新近錄得一宗額印鬆綁成交。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，上址為逸新低層D室，實用面積179方呎，採開放式間隔，並設開放式廚房及附連露台，望樓景。

逸新迷你戶額印鬆綁沽 3年升兩成

原業主早前以400萬元放盤，獲首置客洽購，經議價後減價35萬元或9%，最終以365萬元成交，實呎20,391元。原業主於2017年8月以約308.8萬元購入，持貨滿3年後沽出，帳面獲利約56.2萬元或約18%。

相關字詞﹕逸新 萬宜漁村

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