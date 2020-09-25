六福家族疫下5個月近7000萬掃貨

市場消息指，上述物業為溋玥．天賦海灣11座高層A室，實用面積1167方呎，3房間隔，早前以約1500萬元售出，實呎12,853元。資料顯示，單位由升雄有限公司於2012年以1265萬元購入，近日公司董事已轉由六福黃氏家族成員黃浩龍、黃蘭詩及張雅玲擔任。原業主持貨8年，帳面獲利235萬元或18%。

黃氏家族成員早前先後入市，其中黃浩龍今年6月以約2453萬元向長實（1113）購入馬鞍山星漣海3C座一個低層A室，實用面積1672方呎，4房3套間隔，實呎14,671元。黃蘭詩於今年5月以3000萬元購入大埔比華利山別墅蝕讓貨，位於湖景道單號屋，實用面積2617方呎，實呎11,464元，據悉單位由歌手謝安琪一家租住多年，估計現時月租約6萬至6.5萬元，租金回報約2.6厘。原業主2012年3600萬元購入，帳面蝕600萬元，連使費計料實蝕約820萬元或約兩成。

御金天池屋7600萬破頂

油麻地御金‧國峯錄得罕見「天池屋」二手成交。 美聯分行區域聯席董事彭文浩表示，御金．國峯7座頂層A室，實用面積1537方呎，4房間隔，連1254方呎天台及私人泳池，以7600萬元易手，實呎49,447元，成交價為屋苑二手新高。土地註冊處顯示，原業主姓名為普通話拼音，料具內地背景，2012年1月以5676.4萬元購入，帳面獲利1923.6萬元或34%。

李萬山家族逾半億沽峻弦複式

不過亦有知名家族減價出貨，利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中指，牛池灣峻弦2座頂層複式戶，實用面積約2349方呎，5房3套連士多房及工人套房間隔，原叫價6600萬元，最新減至5050萬元售出，劈價1550萬元或約23%，實呎21,499元。資料顯示，原業主悅寶有限公司，董事包括李岳、李惠卿、李祿彬及李祿文，均為香港李萬山藥廠董事，於2012年3月以約4025.6元購入，帳面獲利約1024.4萬元或25%。