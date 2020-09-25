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恒地羅便臣道再申強拍 估值6.6億

【明報專訊】疫情下發展商未有放慢併購舊樓步伐。本報統計，土地審裁處本月共錄5宗強拍申請，其中4宗申請更是近兩日提出的申請，物業總估值逾15.4億元。

4個新申請的強拍申請中，以恒地（0012）持有大部分業權的羅便臣道88號崇樓的估值最高，達6.591億元。據土審文件顯示，恒地現持有崇樓92%業權，尚欠4個單位未能收購，估值逾6.591億元，以重建後5.18萬方呎計，每方呎樓面地價約1.27萬元。

4地盤合併料最少可建12.5萬呎

翻查資料，恒地過去數年已就羅便臣道88至100號4幢住宅物業進行收購，據悉恒地已成功收購其中兩幢物業，上周就羅便臣道94至96號申請強拍，連同是次申請強拍的崇樓，統一業權後，4個地盤可作合併發展，地盤面積約2.5萬方呎，預計可建樓面最少12.5萬方呎。

有財團就西營盤高街120至126號（雙號），財團分兩個項目入紙申請強拍，其中高街120及122號的申請，由寶盛國際興業有限公司、能成發展有限公司及禧兆有限公司提出，申請人現持有89.58%業權，項目佔地4967方呎，最新估值3.4994億元；而高街124及126號，則由寶盛國際興業及禧兆有限公司提出申請，申請人持有87.5%業權，項目佔地約2799方呎，項目最新估值約1.2835億元，即兩項目估值共4.7829億元。

資料顯示，上述3間公司的註冊董事均為李琪翔等，過往曾多次替新世界（0017）進行併購，不排除今次強拍申請與新世界或相關人士有關。另有財團就上環士丹頓街47至57號（單號）申請強拍，地盤面積4,334方呎，財團現持有85.71%至91.667%，希望透過統一業權作重建，項目估值4.068億元。

相關字詞﹕土地審裁處 舊樓併購 恒地

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