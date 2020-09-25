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康城13期收35份意向 區內新高 商場租出八成 料11月一半樓面開業

【明報專訊】港鐵（0066）將軍澳日出康城最後一期、即第13期住宅發展項目，位於現時康城站公共運輸交匯處，項目昨日截收意向，共接獲35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的期數。項目最快於下周招標，下月底截標。另同區商場「康城The LOHAS」將於今年11月作第二階段開幕，預計屆時商場將有一半開業，涉約25萬方呎，目標維持今年底前約50萬方呎可全面啟用。

明報記者 甘潔瑩

由2004年起發展，經過逾16年，由規劃初期稱為「夢幻之城」，及後命名為「日出康城」，其最後一期、即第13期昨天正午終截收意向。

下周招標 下月底截標

港鐵物業總監鄧智輝在截收意向書後，隨即公布收到35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的期數，並透露項目將於下周招標，下月底截標，因項目伙數達2550伙，平均實用500方呎，料吸引發展商入標。

被問及項目補地價會否因應疫情而調低，鄧回應指，補地價金額將跟隨市況。資料顯示，康城對上接獲意向書最多期數為12期發展項目，去年12月收到33份；不過，有關意向書數目仍較2017年1月、港鐵黃竹坑站1期收到39份歷史高紀錄少4份。

屬康城最後一期 可建2550伙

據悉，有份遞交意向書的發展商包括多間本港龍頭發展商，如長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、新世界（0017）、會德豐等，亦有中海外（0688）、碧桂園（2007）、龍湖（0960）等中資發展商。

龍湖集團營銷部香港項目營銷總監黃少鴻表示，項目具發展潛力，且有商場交通配套，不擔心區內供應多影響樓價。另鄧智輝透露，未來數月將推出黃竹坑站上蓋第5及6期，伙數分別約1000伙及800伙。

康城13期住宅樓面面積154.67萬方呎，預計興建2550伙，綜合市場人士估計，連同補地價內，項目估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。

爭取商場聖誕前開放娛樂設施

鄧智輝表示，「The LOHAS 康城」商場目前出租率約80%，將在今年11月初作第二階段開幕，連同首階段，屆時開放的樓面約25萬方呎，佔商場總面積約50萬方呎的一半，兩期共有逾50個租戶，另爭取在今年聖誕前開放娛樂設施如溜冰場及戲院等，目標今年底前，整個商場全面開幕。

相關字詞﹕龍湖 黃少鴻 信置 恒地 新地 長實 THE LOHAS 康城 鄧智輝 日出康城第13期

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