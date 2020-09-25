湯文亮：讀傳理系 高人一等的年代

做傳媒好睇唔好食 卻有滿足感

當時浸會書院到現在的浸大，讀傳理系的都是尖子，當年的傳理系學生，除了學術水平比其他系高之外，仲要有睇頭，不少傳理系學生最後在TVB做藝員；不過，始終最多人做的仍然是新聞採訪、報道工作，他們自視高人一等，根本睇唔起其他學系的同學，難怪我的師兄聽到「我讀傳理系噃」就好似死狗一樣。

讀傳理系，就算最後可以做到記者甚至編緝，都是好睇唔好食，不但薪金不高，而且工作量大，不過就好有滿足感，一支筆可以論盡世事。實話實說，我非常尊敬他們，認識我的記者就知道我所言非虛，到今日，我對記者的尊重更上一層樓。

在其他專業領域，在職人士不想別人越雷池半步，例如特首林鄭月娥邀請國家醫護為香港人做新冠病毒檢測，香港醫護代表立刻表示反對，理由是班友唔識英文，現在檢測做完，內地醫護是否唔夠班，大家心裏有數。

任何人都可做記者 專業地位降

當大家維護自己專業領域時，香港記者卻要求政府不要監管傳媒，任何人未受過專業訓練都可以做記者，如此說來，記者專業地位下降，人數增加，甚至影響記者收入。有老友問我如何評論香港記者，我話胸襟廣闊。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]