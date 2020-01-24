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譚新強：RBG去世 一石激起千重浪

【明報專訊】上周文章總結了一下特朗普任內功過（當然功不多），本來有一段提到他成功提名了兩位最高法院大法官，和如果金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，RBG）在短期內去世，可能將給予特朗普再多一個機會。但後來因篇幅有限，和似乎不該在RBG病重時這樣寫，所以還是刪除了。但不幸RBG真的在上周五去世了，可說一石激起千重浪！

外國人不覺得美國任命大法官是什麼大事，但因為大法官是終身制，所以其實對美國內政極為重要，足以定下未來幾十年美國的司法方向。雖說立法和司法是獨立的，但其實很多法律問題如墮胎、種族政策和槍管等，都充滿灰色地帶，經常需要最高法院作出法律的闡述。最有名案例包括保障女性墮胎權利的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），以及裁定黑白人隔離教育制度違憲的「布朗訴托皮卡教育局案」（Brown v. Board of Education of Topeka），這些判決的重要性甚至超過國會立法！

美國最高法院判決重要過國會立法

RBG是美國歷史上繼奧康納（Sandra Day O'Connor）後第二位女大法官，是一位終生努力為女性爭取平等待遇的「英雌」，近年更成為美國女權主義者偶像。2018年紀錄片《RBG》獲得好評如潮，得到奧斯卡金像獎提名。

據她孫女兒說，RBG的最後遺願是希望總統特朗普高抬貴手，不趕在選舉前提名新的大法官，提名權應留給下一屆總統，這做法較合理和順應民意。但特朗普當然不會這樣做，他已講明將盡速提名替代RBG空缺人選，唯一「妥協」是預告將提名一位女性。暫時呼聲最高的是48歲的芝加哥上訴院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），她的法律、種族、性別、宗教和政治觀點都傾向保守，極反對墮胎，支持特朗普的反移民政策，以及美國憲法第二修正案（2nd Amendment）下的槍械擁有權。

無論特朗普提名誰，都需要經過參議院聽證會和投票通過。何時舉行聽證會尤其關鍵，決定權在參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）手中，而他是一個沒有原則，甚至可說沒有羞恥心的機會主義者。他絕非一個特朗普的「鐵粉」，只是在過去三年多見到民粹主義高漲，所以就順勢而行，支持減企業稅和幫手把多次被指控性侵的卡瓦諾（Brett Kavanaugh）推進最高法院。到了今次選舉，他眼見特朗普選情不妙，就絕迹於任何選舉集會，包括上月的共和黨全國代表大會。據聞因他擔心共和黨失去參議院控制權，所以暗中提醒參選黨友避開特朗普，不要被他牽連。

麥康奈爾雙重標準 政治凌駕公眾利益

但如能在短期內把再多一位保守派的大法官推進最高法院，那麼對整個共和黨的選情都大有幫助，所以麥康奈爾就答應將在最短時間內舉行聽證會。民主黨人為此非常憤怒，因為在2016年2月，大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）去世後，奧巴馬提名法律界名氣極佳的加蘭（Merrick Garland），但麥康奈爾竟故意拖延一年至奧巴馬下台時，仍不肯舉行聽證會，雙重標準到離晒譜！

麥康奈爾的唯一辯護是從1880年至今，當白宮與參議院由不同黨派掌管時，從未試過在總統任期最後一年通過總統大法官提名人。這個辯護當然不合理，我不知道類似情况在過去發生過多少次，應非常有限，但即使過去這樣做法，也不等於是對的，只能證明親疏有別，把政治放在公眾利益之上。

雖然RBG是位值得人尊敬的女權主義鬥士，她的勤奮和不屈不撓精神亦令人敬佩。但她不永言退，工作至死的最後一天的這種做法就不敢恭維，似乎有點太過固執、自大和自私。她早在1999年已患過大腸癌，幸而復元，到了2009年又發現胰藏癌，經治療後又總算復元。她總共經歷過5次癌病，另外還有心臟問題，確是個勇敢的抗病勇士，但其間她的工作能力真的沒有受到影響嗎？無論她有多能幹，她真的無可替代嗎？

RBG倘提早退休 利部署繼任人

早在2010年起，已有不少人勸她退休，當年她已77歲了，在一般工作崗位，早已過了退休年齡。如她願意在奧巴馬第一任內至第二任的2014年中期選舉前退休，奧巴馬都可以成功提名另一名屬自由派的大法官，因為當時參議院在民主黨掌控中。即使在2014年選舉後參議院易手，但當時政治兩極化仍未到最差情况，所以仍有通過機會。但可惜RBG一直堅拒退休，我相信部分原因是她的丈夫在2010年過身，生命中失去重要支柱，感覺空虛，所以更全力寄情於工作。個人層面上可以理解，但其實想法自私，更種下今天禍根。她亦自辯如她退休，不容易找到比她更好人選，這想法就有點自大了。2016年特朗普當選後，她更知道闖禍，所以就加倍努力去健身房鍛煉身體，希望能夠活到特朗普下台，寄望下一次民主黨總統的來臨。可惜只差不到兩個月，等不到今年選舉，但當然仍未知道結果。

RBG的去世對美國未來司法方向、11月大選、全球市場、中美關係和全球地緣政治，都有頗大直接或間接影響。第一場惡鬥當然是提名戰，共和黨擁有53個參議院席位，已有兩位女共和黨議員說明尊重RBG遺願，將投反對票，若再多兩名共和黨人倒戈相向，就將不夠票通過。民主黨那邊亦在盡力斡旋，暫答應不會關閉國會，但明顯已表態不合作通過CARES 2.0的第二輪紓緩國民困境的財政刺激方案。

民主黨拒合作 第二輪紓困方案受阻

CARES 1.0到7月底已完，停止派放每周額外的600美元失業金，影響消費頗大。但市場有如老卡通片的嗶嗶鳥（The Road Runner）與歹角威利狼（Wile E. Coyote），經常跑過了懸崖邊緣一大截，仍未跌下去，直至嗶嗶鳥殘忍地提醒威利狼腳踏空氣，才突然掉下深淵。

8月全球股市牛氣冲天，Tesla和蘋果，在最古老、最經典、最無聊的股份拆細消息推動下，竟分別大升84%和43%！本來市場一直等待CARES 2.0的通過，但到了9月就開始擔憂，RBG去世後就開始絕望。

對大選又有什麼影響？主要有三方面，第一是任何有助分散選民對COVID疫情注意力一點點的議題，對特朗普來說都是好事。美國死亡人數已超越20萬，多過一戰、韓戰、越戰、伊拉克和阿富汗等5場戰爭加起來的美軍總傷亡人數！早前有個別民調顯示經濟又重回到選民關心榜首位，但近日歐美又再擔心第二浪重回北半球，但怎可能真的不重要？第二，美國人，尤其保守人士，確關心大法官委任，他們極擔心被剝奪憲法第二修正案的權利。RBG未去世前9名大法官已有5名屬保守派，但首席大法官羅伯茨（Chief Justice John Roberts）是講道理持平的溫和派，經常成為平衡兩派勢力的搖擺票。但如再增一位極右派，最高法院將變成一面倒，可能更多保守派人士將因此而投特朗普票。

總統大選或掀爭拗 最高法院主宰結果

除此之外，今次選舉有機會出現特朗普對選舉結果不滿情况。特朗普早已指控或佔多數的郵寄票是騙案，暗示未必服輸。這情况非常危險，或將引起大量街頭暴亂，法律挑戰更無可避免。情况或將有點類似2000年選舉，不少人認為最後是由最高法院判決小布殊獲勝，是個政治決定，並非民意。所以如果今次選舉決定又要經最高法院決定，如再多一位特朗普提名的大法官參與，當然對他非常有利。即使他輸了，萬一各種法律訴訟排山倒海殺埋身，多一個自己人在位，亦大有好處！

間接地，美國選舉結果，當然亦對中美關係有深遠影響，所以我們亦應留意這場相關的大法官提名戰。

最後，我曾多次指出過美國古老過時憲法的漏洞，包括選舉人票制度保留黑奴年代的不公，傾斜幫助南方州份，亦有利於保守派共和黨。另外美國修憲制度極困難，所以無法彌補嚴重不適合現代文明社會的第二修正案。現在發現另一大憲法漏洞，大法官的終身制亦是個大問題，導致現今出現的危險。終身制亦導致法院司法跟不上社會道德標準，科技進步和其他社會變化的速度，最後變成一個陳舊兼故步自封的小圈子遊戲。RBG死前的9名大法官，6男3女，只有1名黑人，1名拉丁裔。更驚人和不健康的是9名法官，都只是由兩家法律學院（美國有237家）──哈佛和耶魯培訓出來！半個例外是RBG，最初考入哈佛，後來跟丈夫搬到紐約市，轉校到哥倫比亞法律學院。他們的法律觀念能不狹窄嗎？

（中環資產持有蘋果及Tesla的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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