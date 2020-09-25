經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：匯控之死：一個時代終結

【明報專訊】匯豐控股（0005）的股價非但破了新低，而且還跌穿了2009年供股價，傷盡了股民的心。在十幾年前，我寫《炒股密碼》，早已指出了買匯控的人是盲毛，皆因銀行業太過複雜，而匯豐銀行作為國際銀行，其業務普通人根本無法理解，所以，買它長揸，贏錢是好彩，輸了也是活該。

在當時，我發明了一個名詞，叫「路紙投資法」，指的是買匯豐的人其實什麼也不識，只是看往績，發現它開一個「長莊」，跟買而贏錢，如此而已。

時代不斷轉變 沒股票只升不跌

大家忘記了這股票當年叫「大笨象」，原因是在上世紀七、八十年代，長期不升，只是在八、九十年代之後，突然暴升，變成了長勝（升）將軍，我還記得當時曹仁超改稱它為「小飛象」，就是因為這個turn-around。

我在《炒股密碼》提出的炒股概念，就是說由於時代會轉變，沒有一隻股票可以長揸，但在當時很少人相信，現在已一一兌現成為現實了。當然了，我的信徒當中不少已發了小財，賺了第一桶金，不在話下。

查實香港人被股票「欺騙」，匯豐控股已不是第一隻，當年的香港電訊，後來成為電訊盈科（0008），已不知傷了多少散戶的心，然而前車之鑑，大家還是不醒水。就是買了當年的藍籌股太古（0019），現在也只是三百幾億元市值而已。這些傳統好股票的一隻隻死亡，預告着一個時代的終結。

[周顯 投資二三事]

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