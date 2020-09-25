盧楚仁：美元轉強 金價未跌夠

現貨金價由歷史高位每盎司2075美元下跌至執筆時1853.50美元，跌幅已達10.67%。金價由高位顯著下跌，當中原因不外乎是金融市場已經預期新冠病毒的疫苗即將面世，令經濟活動得以恢復正常，經濟從而出現復蘇，各國央行寬鬆貨幣壓力減弱不利金價。另外，最近一直有10多個國家從美英兩國把黃金儲備運回自己國家，我估計不排除有一些國家趁金價在高位時，把部分黃金套現，以紓緩國家在應對疫情的財政壓力。

最後，當然是最近美元回勇令金價受壓。美元回升，亦因為聯儲局貨幣政策出現基本變化，正如我上星期專欄所說，聯儲局的貨幣政策明鴿暗鷹，再加上聯儲局終於有官員說未來美國有機會提早加息，令美元美匯指數如虎添翼並上破94的關口。再加上英鎊和歐元都各自出現負面因素，令美匯指數表現一枝獨秀，以致非美貨幣和金銀價格出現不同程度的調整。

金價向下考驗1765美元

再提醒投資者，判斷金價走勢應該集中焦點在美元上，不要以為什麼巴菲特買金礦股、台海局勢緊張等真的會左右金價。看圖表走勢，這一波美匯指數有機會重上95.716，令金價及非美貨幣短期內繼續有調整壓力。估計這一波金價將有機會向下挑戰1765.00美元水平，銀價更有機會向下挑戰19.648美元水平。

另外，本人獲邀下星期一和二晚主講線上黃金工作坊，和線上黃金專題講座，請大家留意。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]