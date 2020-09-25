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劉思明：嘉里物流逆巿績佳可吸

【明報專訊】港股稍為喘定再尋底，科技股成沽售對象，恒生科技指數向下考驗8月及9月收市低位約7000點關口，短線未見插水直線向下，關鍵位或有支持反彈，惟弱勢未改，後市反覆測試低位機會大。

恒指昨低開204點後下滑，午後曾跌517點、低見23,225點喘定，收報23,311點，跌431點或1.82%；國指跌1.96%。大市成交回升1172億元，周內最高，但仍低於60天平均逾一成半。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率12比88，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為23比77，大市跌勢全面，沽盤動力大，惟部分有買盤承接，有超過兩成股份呈陽燭收市。

科技器材跌4%表現最差

本報數據庫追蹤的30個行業，科技器材跌4%表現最差，其次金屬及礦石、軟件服務跌逾3%；航空及相關、醫藥保健、家品及零售亦跌近3%。

另一邊廂，除了公用行業如燃氣供應、公用事業、中資電力行業偏穩，跌幅小於1%；環保及新能源、食物飲品、紡織及服飾跌約1%亦算堅挺，但表現不及航運物流跌0.5%、有近一半股份上升。其中物流股嘉里物流（0636）於上半年的艱難環境下仍能交出亮麗成績，倘若股價受到市况影響而調整可以趁吸納。

嘉里物流電子商貿業務增長強勁

全球各地實施封城及限制措施，環球貨運市場受到嚴重打擊，嘉里物流卻憑藉覆蓋各大洲重要樞紐的廣泛貨運網絡，透過空運、海運、歐亞陸路及鐵路貨運網絡應對形勢不斷變化，上半年國際貨運業務溢利大增四成。疫情令電子商貿活動更頻繁，集團的最後一里派送及電子商貿物流業務增長強勁，帶動上半年綜合物流業務仍錄得增長；期內總收入升一成，核心經營溢價增逾一成；撇除投資物業重估及商譽減值等核心純利升26%，好過市場預期。美銀亦因而上調嘉里物流2020至2022年核心盈利預測。

入市止蝕可設50天線12.6元

股價方面，嘉里物流與另一亞洲區內航運物流海豐（1308），近兩個月來反覆向好，前者穩步上揚，更適合中線持有。嘉里物流上周創14.34元新高回落，預計於小型密集交易區約13元會有承接，入市止蝕可設50天線約12.6元。

[劉思明 數據尋寶]

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