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張兆聰：騰訊友邦可博反彈 蒙牛現價值博

【明報專訊】恒指昨日跌431點，收報23,311點，成交金額1171億元。美股大跌，市場歸因於聯儲局看淡經濟前景，擔心國會無法就額外失業補助、追加財政刺激方案達成協議，會令經濟再度陷入衰退。恒指相對美股更加超賣，以歷史數據來看，反彈隨時出現，只是反彈過後的走勢很難判斷。

美股走勢相當反覆，周一及周二的回升勢頭頗強，筆者傾向開始能夠回穩，結果周三晚就大跌，納指跌幅幾乎將周一和周二的升幅蒸發掉。標普500指數原本在3300點至3400點水平整固，本周一向下突破但即市跌幅大為收窄，周二進一步向好，當市場以為向下假突破而出現轉勢時，周三晚就大跌，但仍未跌破周一晚低位以及6月份的前高位。

市場憂儲局貨幣政策走到極限

筆者一直傾向今次是牛市調整，跌勢不會太耐，主要是基於信貸市場穩定。但現在的沽壓更主要來自對估值的憂慮。

一方面，聯儲局也開始承認當局已盡力，市場擔心貨幣政策已走到極限，總統選舉前，兩黨又很難就財政刺激方案達成協議。科技股面對估值極高而流動性難再發力，傳統舊經濟股則有經濟再度轉差的危機，投資者紛紛選擇離場。相對於信貸不穩的拋售，即類似於今年3月、4月期間的直線向下，現在呈反覆下跌。若資金是由股市流向債市，則很快會看到債息向下。周三晚則變動不大，維持在0.66厘附近，這是一個需要觀察的指標。

恒指以往14天RSI跌穿30％，基本上便會出現反彈。在大跌市期間，如2015年的A股股災、匯改、熔斷等市况，又或是今年3、4月期間的急挫，反彈力度特別強，最少也達到高單位數字；若屬慢熊市况，例如2018年，則反彈力度較溫和，但至少短期能夠企穩。短線博反彈的話，筆者覺得已貼近支持位和保歷加通道底部的騰訊（0700）、友邦（11299）等都可以考慮。

問題是反彈或回穩過後，市場走勢卻很難估。如果是信貸市場出事或出現其他危機，跌市有明確催化劑，只要利淡消失或央行介入，問題解決或預料能解決，股市便能再展升浪。現在是投資者擔心政策走到極限，而政策本身卻沒有轉向，究竟流動性能否支撐當前估值，或者估值能在什麼水平找到支持，是一個很難判斷的事。現在可以做的只能是控制持倉和風險，等待更具值博率的設局出現。

避險情緒高 防守股表現較佳

市場避險情緒頗高，防守性股份表現相對較好，內地消費股可看高一線，蒙牛(2319)現價值博。全球經濟復蘇勢頭不錯，只是疫情第二波帶來變數，但中國已全面回復正常，民眾外出、旅遊消費都回復到疫情前的80%、90%，不用擔心經濟復蘇無以為繼，反而要小心貨幣政策的邊際上收緊。但這對於估值合理、由盈利推動的消費股沒有影響。

蒙牛上半年業績勝預期，收入和盈利分別跌6%及42%，較6月上旬的盈警指引下跌45%至60%為佳。

蒙牛第二季收入按年增長19.2%，復蘇勢頭強勁，績後股價一度升破40元大關創歷史新高。市場預期蒙牛明年可重拾增長動力，預測市盈率約為24倍，以龍頭消費股來說是合理水平。

[張兆聰 還看今朝]

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