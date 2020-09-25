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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：留意逆巿奇葩 小注入巿

【明報專訊】受外圍走勢偏弱的情况拖累下，恒指在本周下破了頭肩頂頸線，量度跌幅是2615點。換言之，將會有機會回落至今次大型升浪的起點。不過在6月1日的上升裂口尚未回補，意味相關水平將會成為短期的技術支持，即是大約23,000點，料此水平亦是心理關口，相信會有一定的支持力度。

策略上，可考慮以反向ETF或其他的衍生工具對冲，同時減持手上的股份。現時的炒股難度相當高，其中一個原因是用來判斷市底的強弱勢股比例顯示，弱勢股已多於強勢股，亦即是入市時能夠買對具有上升潛力的股份機會大大減低。

跌市可用逆向ETF對冲

然而，炒股的大前提是取易不取難，因此現階段入市策略應該較為保守，等待市底轉強時才積極入市。

不過，在跌市中除了做淡以外，亦可嚴選一些逆市奇葩，以較少的資金入市。若然市况偏弱仍有資金流入，短期多會繼續向好。當然如此的操作需要有較高的技術，否則應先行觀望。其實在跌市的過程中，不妨為下一次升浪作好準備，例如把一些跑贏大市的股份放在觀察名單中，等待機會入市。

在股票市場中要成為贏家，除了必須抱平常心外，還要有條理地作出部署，絕不能以羊群或人云亦云的心態隨機出入市，否則最終只會輸多贏少。

而其中一個入市前的準備，是先計算好止蝕位及目標價，當實戰時嚴格執行。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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