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經濟
2020年9月25日星期五
技術取勝
投資策略
恒大發公告指網上謠言屬揑造 明年「回A」限期1月屆滿 觸發股價挫6%
副主席指今年可減債1000億
海航旗下CWT今恢復買賣
恒指陷超賣區 「ATMX」全線跌 專家籲勿輕易撈底 估短線22500點回穩
丹麥養老基金人權問題沽中國股債
港交所：多隻科指ETF正籌備上市
明源雲暗盤升五成 一手帳賺逾8000元 186張「頭槌飛」每張賺25萬
雲頂新耀今招股 入場費2.8萬
名創優品擬美上市集7.8億
螞蟻集團推Alipay+方案 冀打通全球電子錢包
港8月出口按年跌2.3% 略勝預期
大行齊唱淡 東亞股價跌逾一成
醫思醫療再發2040萬元新股交租
聯合醫務：疫情影響 診症人數跌一成
證監：「唱高散貨」屬造市 籲股民防「投資導師」 慎觸3民事罪行
高陞擬伙老牌發展商投地
花旗數碼ETF下單冀取代傳真
中信電訊伙應科院推AR遙距維修服務
WeWork中國15.6億易主 中資摯信成大股東 WeWork保留小量股份
首申失業救濟人數維持87萬 美職位增長停滯
Nikola建氫站談判遇阻滯
張兆聰：騰訊友邦可博反彈 蒙牛現價值博
張宗永：螞蟻集團有遠憂
技術取勝：港交所或沿10天線尋底
盧駿匡：留意逆巿奇葩 小注入巿
劉思明：嘉里物流逆巿績佳可吸
周顯：匯控之死：一個時代終結
譚新強：RBG去世 一石激起千重浪
湯文亮：讀傳理系 高人一等的年代
大馬停第二家園計劃 料無礙港人移居 代理：門檻低難取替 近期買家暫觀望
盧楚仁：美元轉強 金價未跌夠
康城13期收35份意向 區內新高 商場租出八成 料11月一半樓面開業
恒地羅便臣道再申強拍 估值6.6億
六福家族疫下5個月近7000萬掃貨
西貢萬宜漁村單位280萬沽 6年無升值
三太石澳洋房13.5萬租 7年跌32%
4新盤收4100票 Wetland 3期佔逾半
技術取勝：港交所或沿10天線尋底
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【明報專訊】華晨宜守住7元支持（圖）
新華保險跌穿29.6元低位（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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