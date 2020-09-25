張宗永：螞蟻集團有遠憂

一般大型IPO，公司為了令銷售有把握，很多都會事先推出基礎投資者融資。從公司角度，「柯打」事先確定，不受國際配售和IPO反應影響；從投資者角度，不用擔心因為需求過熱分不到股票；但公司對基礎投資者一般都有半年禁售期。螞蟻集團考慮取消基礎投資者，可能是看到投資者反應熾熱，不用「買保險」。

螞蟻集團會在上海科創板和香港主板一起上市，A股H股同一定價，估計會相當吸引。因為中證監過去對A股定價的態度是讓利小股民，所以在內地抽中A股像中彩票般，是必贏的。

我因為投資金融科技，一直都跟進螞蟻集團的發展。螞蟻集團前身是阿里巴巴（9988）為了輔助旗下電商交易而設立的付費平台支付寶。但以今天的估值來看，倒有反客為主的聲勢。

支付業務利潤微薄 靠消費金融「搵真銀」

互聯網換代是以日而不是以年計的。阿里巴巴的電商生意對手雲集，由早年的京東（9618），至今日的拼多多，市場競爭激烈。反而，網上支付是門檻很高的生意，某程度上亦要監管機構首肯。今天大陸的網上支付， 唯騰訊（0700）和阿里而已。螞蟻集團並沒有停留在支付系統的階段，今天它放貸活動的收入，已經比支付業務高出很多。支付系統提供的客戶量龐大，但利潤微薄，消費金融才是「搵真銀」。

螞蟻集團稱其將信貸風險打包轉賣給銀行，一般認為它可從中賺取2%佣金，我不清楚這2%是不是純佣金還是包含一些違約的保底。中國的信貸市場仍然停留在一個政府維持秩序低風險的階段，幾年前，P2P因為太多槓桿和詐騙，遭政府大力打壓，令民間短暫信貸緊張，但並未造成系統性風險。往下去，當信貸市場出現逆轉時，才是螞蟻集團的真正考驗。

中國互聯網金融 永遠有灰色地帶

此外，在中國做互聯網金融，永遠存在灰色地帶，什麼業務是銀行可以做，非銀行不可以做的，永遠不清楚。北京政府可能認為ABC互聯網三大巨頭的可控程度甚高，所以不介意他們繼續發展。但長遠是否如此呢？要負擔儲備資本的銀行又會否投訴呢？另一點值得注意的是：螞蟻集團在市場集資了那麼多錢，他的頭號競爭對手微信支付，卻完全沒有資本市場動作，這日子會遠嗎？

[張宗永 翼之聯想]