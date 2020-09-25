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Nikola建氫站談判遇阻滯

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，有「貨車界Tesla」之稱的Nikola被沽空機構狙擊後，其與英國石油公司（BP）在內的幾家潛在合作伙伴就建設加氫站的談判陷於停滯。迹象顯示，沽空機構的指控正影響氫燃料電池電動貨車製造商Nikola推行商業計劃的能力。Nikola早前被沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）質疑是個「錯綜複雜的騙局」，並傳出因此面臨美國證交會（SEC）及司法部調查。

沽空報告質疑技術進展

報道引述知情人士稱，Nikola的高層之前認為，至少與一家大型能源公司在敲定協議方面取得進展，但在沽空報告質疑Nikola的技術進展後，相關交易已被暫時擱置。消息稱，潛在合作伙伴不願推進談判，但交易仍有可能達成。為貨車產品建立加氫站網絡是Nikola的主要戰略目標，是繼Nikola與通用汽車公司（GM）達成合作協議後，主要的潛在合作項目。Nikola一直批評沽空報告的指控失實。Nikola股價已較沽空報告於本月10日發布前跌逾五成，昨晚早段續跌至18美元左右。

另外，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）簽署一項行政命令，爭取2035年起禁售使用汽油或柴油作燃燒的乘用車，以推動電動車發展，減少溫室氣體的排放。紐瑟姆稱，交通運輸造成了加州一半以上的碳排放污染。根據IHS Markit的數據，直至7月，加州註冊的輕型汽車當中，有6.2％為電動汽車，期內電動車佔全美註冊的輕型汽車比例為1.6％。

（綜合報道）

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