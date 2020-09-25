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首申失業救濟人數維持87萬 美職位增長停滯

【明報專訊】美國就業市場的復蘇步伐緩慢，上周首次申領失業救濟人數維持在87萬，反映職位增長停滯。最近數周的首次申領失業救濟人數都維持在80萬以上，人數是疫情在春季爆發前的4倍。持續申領失業救濟人數減少了16.7萬，總數跌至約1260萬。

申失業救濟疫情前4倍

牛津經濟研究院的經濟學家Kathy Bostjancic稱，就業市場的復蘇步伐正在放緩。穆迪分析（Moody's Analytics）的經濟學家Ryan Sweet稱，復蘇的下一階段，需要由經濟力量所推動，而不僅依靠企業召回舊員工。部分企業由於銷售較弱，只能召回部分休假的員工，職位數目仍未恢復至疫情爆發前的水平。

道指早段下滑，不過強勢科技股止跌靠穩。美股偏軟，促使資金近日流向美匯。美匯指數昨高見94.59，在兩個月高位徘徊。

羅奇：逾半機率現雙底衰退

金價偏軟，現貨金曾跌穿每盎司1850美元，為7月底以來低位。高盛最新預期，由於缺乏新的刺激措施，美國第四季GDP按季折合成年率只會增長3%，低於高盛此前預期的6%。

耶魯大學資深研究員、摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）更加警告，美國疫情相當嚴重，且歐洲的感染人數上升，美國經濟面臨雙底衰退的可能性超過五成，美元將在明年面臨考驗。

（綜合報道）

[國際金融]

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