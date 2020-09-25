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WeWork中國15.6億易主 中資摯信成大股東 WeWork保留小量股份

【明報專訊】過往不惜以燒銀紙換取市場擴張的共享辦公室WeWork，在進軍中國市場4年後，決定出售中國業務的控股權。由上海摯信資本牽頭的財團將斥2億美元（約15.6億港元），增持WeWork中國股份。摯信資本將成為控股股東，而WeWork僅保留WeWork中國的少數股權。這意味WeWork中國將由跨國企業的子公司，變為中資企業，日後運作模式將類似於特許經營。WeWork將授權其名稱及服務的使用權，從中賺取收入。迹象顯示，WeWork正放棄以往追求快速增長的經營模式，尋求降低經營風險。

摯信資本於2018年在B輪融資首次入股WeWork中國。科技網站TechCrunch引述知情人士稱，今次股權交易同時涉及裁員行動，但很多事情仍未確定。WeWork的聲明稱，WeWork中國將繼續與WeWork總部保持緊密的合作關係，確保WeWork品牌的一致性，使全球會員及員工滿意。摯信資本將會為WeWork中國進行廣泛的本土化改革，涉及決策與管理、產品與業務，以至營運和生產力等環節，並將尋求與內地房地產公司及其他本地企業合作。摯信資本營運合伙人、原美團點評高級副總裁姜躍平出任WeWork中國的代理CEO。摯信資本在上海、香港和波士頓均設有辦事處。

知情人士：股權交易涉及裁員

共享辦公室數年前在中國市場方興未艾，WeWork乘着熱潮開拓中國市場。2016年，WeWork在上海開設首個共享辦公室社區，翌年與弘毅投資、軟銀等成立WeWork中國，迄今在全國12個城市設有超過100個共享辦公室社區，其中數十個社區從中國共享空間品牌裸心社購入。WeWork中國現時有6.5萬名會員。

在全球38個國家及地區，WeWork正經營843個共享辦公室社區，為61.2萬名會員提供服務。亞洲是WeWork的主要市場之一，在日本和韓國也透過合資企業經營。目前中國市場佔其全球共享辦公室地點約八分之一，較2018年的六分之一有所下滑。

中國擁6.5萬名會員

WeWork的中國業務除了要面對激烈的競爭，更要應對疫情後的經濟疲軟及中美關係的不確定環境，結束燒錢的經營模式似乎合理。消息稱，WeWork只會在WeWork中國保留一個董事席位。以特許經營的方式營運，將使WeWork的中國業務收入減少，但也意味它減少了昂貴的長期租賃負擔，目前WeWork在印度已有類似的安排。

WeWork原定於去年秋季推進IPO，但在財務數據公布後，被外界質疑盈利前景，最終撤回IPO計劃。WeWork籌備上市時曾指出，貿易政策的不確定可能對其業務產生不利影響，並表明租金較低的中國市場拖低利潤率。

去年上市失敗後削美以外業務

在上市失敗後，WeWork開始削減美國以外的業務，並關閉了一些非核心業務，包括旗下的私立學校WeGrow。受疫情影響，居家辦公盛行，WeWork除削減共享辦公室地點，也與業主協商減租，以削減成本。WeWork近期表示，收入已由春季低位反彈。

總部位於紐約的WeWork上月表示，公司的燒錢速度較去年底下降近一半，並已獲軟銀集團價值11億美元的投資承諾。

（綜合報道）

[國際金融]

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