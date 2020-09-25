證監：「唱高散貨」屬造市 籲股民防「投資導師」 慎觸3民事罪行

明報記者 馬迪帆

證監於執法通訊指出，騙徒目標經常是市值小、流通量低及股權高度集中的公司，因較易操縱股價，成本亦較低。

網友主動提供投資意見 須警惕

於騙局首階段，騙徒利用多個代名人帳戶買入大量股份，以挾倉方式大幅推高股價，然後散佈所謂「內幕消息」引誘投資者買入。第二階段騙徒常試圖與受騙人建立朋友甚至情侶關係，或假借「投資導師」頭銜開設投資群組，自稱為退休基金經理或知名股票分析師。騙徒常見在受騙人買入股份後要求他們提供成交截圖，並稱「到時會通知止賺價」。但至最後階段，騙徒沽空持倉，令股價大跌，受害人也再難以聯絡騙徒。證監會提醒公眾，要慎防主動提供投資意見的網友，亦要自行分析求證，不可被貪念蒙蔽。

證監會明確指出「唱高散貨」屬造市手法，亦於通訊中列出3條可能觸犯的民事罪行。不過，無意間參與此類騙局的散戶會否觸犯罪行，證監則未有提及。3項罪行包括「虛假交易」，即通過「不涉及實益變動的交易」或「對盤交易」等行為造成股價交投活躍的假象；第二項為「操縱證券市場」，即誘使他人交易股份，以推高或推低股價；最後一項為任何人若散佈虛假或誤導資料，且資料有機會誘使人交易股份，則可能犯下「披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易」。

證監首設fb專頁 教育投資者

另一方面，為打擊騙案，證監昨日亦首度推出facebook專頁，單日吸「like」約1400個。根據貼文，專頁旨在講解證監會工作，解釋風險因素，展示違規現象等。例如昨日專頁另一貼文提醒投資者，已進行「越獄（Jailbreak）」的手機存在嚴重保安漏洞，不宜用作投資理財。

不過，早前警方毒品調查科就炒賣壹傳媒（0282）拘捕15人，事先未有與證監合作，昨日有大批網民在證監會專頁留言表達不滿，惟其專頁表明不會回應留言。