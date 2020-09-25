大行齊唱淡 東亞股價跌逾一成

大摩調低東亞評級至「持有」

另一家大行高盛表示，東亞人壽於去年及今年首季分別為東亞銀行貢獻了26%及17%的利潤，若單計去年東亞人壽錄得48億元保費收入，佔該行總保險業務收入的80％，這或意味着東亞銀行要放棄有關收益，或者需要透過銀行保險費來彌補相關損失；此外，東亞將通過專注於財富管理來提高服務費收入、降低成本對收入比率等，惟管理層未有提出相關的目標數字，因此該行將維持對東亞的「中性」評級，目標價為14.5元。

Morningstar則認為，東亞銀行出售壽險有利於其釋放資金，銀行的風險加權資產亦有望下降，並預計東亞銀行將在拆售後與相關買家簽訂獨家的經銷協議，雖然撤資對東亞銀行的股價有正面作用，不過市場對銀行資產質量的持續關注，已抵消了有關影響；然而隨着新冠疫情放緩有助本港經濟的復蘇，亦將成為銀行業的催化劑，因此該行維持目標價20元。