港8月出口按年跌2.3% 略勝預期

進口貨值方面，則按年跌5.7%，較7月份時的3.4%為差。8月份的有形貿易逆差則為146億元，比預期逆差達205億元為少。

比7月份下跌3%為佳

政府統計處公布顯示，8月份整體出口貨值為3445億元，進口貨值為3591億元，月內的貿易逆差，則相當於商品進口貨值的4.1%。經季節調整的數字顯示，截至8月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值升0.3%，進口貨值升0.6%。

8月份商品出口繼續按年溫和下跌，政府方面表示，這與輸往美國和歐盟的出口跌幅隨着當地經濟逐步復蘇而收窄有關。至於輸往內地的出口轉為輕微下跌1.4%，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一，當中輸往日本、新加坡、泰國及韓國分別按年跌19.4%、14.6%、12.5%及9.1%，輸往內地跌1.4%。輸往印度及越南方面，則分別升12.8%及11.5%。

進口貨值按年跌5.7%

展望未來，政府指出，在有效的新冠病毒肺炎疫苗廣泛應用之前，疫情大流行會繼續是全球經濟前景的主要下行風險，加上中美關係發展和地緣政治緊張局勢增添不確定因素，本港商品出口表現在短期內料繼續受限制。