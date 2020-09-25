螞蟻集團推Alipay+方案 冀打通全球電子錢包

用戶可用熟悉語言貨幣支付

井賢棟更以澳門的「晃記餅家」為例，指餅家正在使用Alipay+的技術，令韓國用戶在使用KakaoPay，可以用韓語操作，以韓圜支付，而晃記餅家則可以同步看到以澳門幣的支付結果，從而帶動客源。

到目前為止，澳門已經有兩萬多家商戶可以使用其服務和外國人做生意。

AlipayHK自去年3月起開始推出連接全球的跨境服務，而該服務亦是由Alipay+ 技術支援，AlipayHK用戶已經於內地所有城市、澳門和日本使用AlipayHK進行消費。

螞蟻集團旗下除在為人熟悉的支付寶和AlipayHK外，亦曾投資其他國家的電子支付，而亞太區地區和東南亞市場亦有螞蟻金服的身影。

當中包括韓國的電子錢包KakaoPay，印尼的DANA，馬來西亞的Touch 'n Go電子錢包和越南的eMonkey等等。在韓國的KakaoPay使用Alipay+的支援方案後，東南亞市場的電子支付或有可能加持Alipay+的支援方案，令電子錢包之間互相連接。